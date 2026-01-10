America este în stare de șoc după apariția unor imagini noi surprinse cu câteva secunde înainte ca Renee Nicole Good, mamă a trei copii, să fie împușcată mortal de agenți anti-imigrație în Minneapolis. Filmarea, realizată chiar cu telefonul unui agent ICE, contrazice parțial versiunea oficială și alimentează tensiunile dintre autoritățile locale și administrația Trump. Între timp, statul Minnesota anunță deschiderea unei anchete proprii, după ce FBI-ul a restricționat accesul la probe.

UPDATE. Noile imagini o arată pe Renee Good vorbind calm cu agenții, după ce aceștia i-au blocat mașina.

"E în regulă, frate. Nu sunt supărată. Arată-ți fața. Nu sunt supărată, e ok", spune femeia, cu puțin timp înainte ca situația să escaladeze. În înregistrare se aud apoi ordine repetate ale agenților: "Ieși din mașină! Ieși din mașină!", urmate de un schimb tensionat de replici.

Materialul video a fost făcut public în timp ce oficialii federali și cei locali oferă versiuni complet diferite despre ce s-a întâmplat în acele secunde fatale.

Cine este agentul care a tras

Numele ofiţerului care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good a fost făcut public. Se numeşte Jonathan "Jon" Ross, este un agent cu experiență şi a mai fost implicat în incidente violente.

Anul trecut a fost târât pe asfalt 15 metri în timpul unei operaţiuni în care încerca să aresteze un imigrant ilegal acuzat de abuz sexual. Ross este un veteran al războiului din Irak şi a servit timp de aproape două decenii în cadrul Patrulei de Frontieră și în Serviciul de Imigrări. Ofiţerul ar fi acţionat în legitimă apărare, susţin superiorii săi, dar şi Casa Albă.

"Tipul ăla este protejat de imunitate absolută. Își făcea treaba. Faptul că faci parte dintr-o rețea nu justifică să fii împușcat, dar faptul că lovești un ofițer ICE cu mașina ta, asta justifică să fii împușcat.", a declarat JD Vance.

Afirmaţiile vicepreşedintelui american au stârnit furia democraţilor, dar partizanii republicanilor susţin că femeia ar fi blocat minute bune drumul agenţilor şi nu s-a conformat solicitării de a coborî din maşină.

"Ce tânără mamă apare și decide să-și arunce mașina în fața ofițerilor ICE care aplică legea legitimă? Trebuie să fii puțin spălat pe creier ca să ajungi în punctul în care ești dispus, nu doar să protestezi, e în regulă, să nu protestezi pașnic, ci să-ți arunci mașina în fața ofițerilor de aplicare a legii legitimi și să-i lovești cu mașina.", a adăugat JD Vance.

FBI-ul a preluat ancheta și restricționează accesul statului Minnesota la probe.

"Astăzi, cerem acțiuni, nu scuze, nu întârzieri și nu manipulare mediatică. Cerem arestarea și urmărirea penală imediată a agentului ICE responsabil.", a spus Nekima Levy Armstrong, avocată pentru drepturi civile și activistă.

"Vrem să ne asigurăm că această anchetă este corectă, amănunțită și completă. Și spuneam ieri că nu voi împiedica activitatea Biroului de Arestări Criminale din Minnesota, deoarece aceștia au fost o componentă foarte importantă a acestei anchete. Dar, se pare, au fost complet împiedicați să facă această muncă de către FBI și de această administrație Trump. Deci este o problemă? Absolut!", a explicat Jacob Frey, primar Minneapolis.

Avocații familiei cer arestarea imediată a agentului ICE, iar protestele continuă în mai multe orașe americane. Din Minnesota până la Washington și San Francisco, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în memoria lui Renee Good.

Între timp, în Portland, alți doi oameni au fost împușcați de ofițeri federali în timpul unor incidente separate. Ambii au ajuns la spital, însă autoritățile nu au oferit detalii despre motivele pentru care s-a tras.

