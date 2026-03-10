Trump îşi limitează vizita în China din motive de securitate

Planurile pentru vizita lui Donald Trump în China au fost reduse la un singur oraș. Președintele american ar urma să se deplaseze doar la Beijing, fără opriri în alte centre importante, din cauza programului foarte încărcat și a preocupărilor legate de securitate, potrivit unor surse citate de South China Morning Post. Deplasarea, programată între 31 martie și 2 aprilie, ar urma să fie prima vizită în China a unui președinte american în funcție din 2017.

Președintele Chinei, Xi Jinping, şi președintele SUA, Donald Trump, la Busan, Coreea de Sud, octombrie 2025 - Profimedia

Surse citate de South Morning Post, care au dorit să își păstreze anonimatul din cauza sensibilității subiectului, au declarat că echipele americane "de pregătire" au ajuns la Beijing la începutul lunii martie, iar pregătirile pentru summitul de mare importanță au intrat în "etapa finală".

Anterior, publicația South China Morning Post a relatat că oficialii chinezi au analizat inițial posibilitatea ca Donald Trump să viziteze mai mult de un oraș - începând cu Beijingul și continuând cu Shanghaiul - după modelul vizitelor recente ale altor lideri, inclusiv premierii Marii Britanii și Canadei.

"Din păcate, programul său este foarte încărcat. Nu există loc pentru a include și vizita într-un al doilea oraș", a spus una dintre surse.

Casa Albă a anunțat că Trump va vizita China între 31 martie și 2 aprilie, aceasta urmând să fie prima deplasare în această țară a unui președinte american în funcție din 2017.

Războiul din Iran nu afectează pregătirile pentru summit

Potrivit aceleiași surse, loviturile americano-israeliene asupra Iranului au avut un impact "foarte limitat" asupra pregătirilor pentru summit. Ea a adăugat că ambele părți știu că relația dintre SUA și China este "cea mai importantă relație bilaterală din lume în prezent" și că ambii lideri sunt dornici să se întâlnească.

Loviturile care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului reprezintă a doua intervenție militară americană din acest an împotriva unui partener important al Chinei, după capturarea surprinzătoare din ianuarie a președintelui venezuelean Nicolás Maduro. China s-a limitat în mare parte la reacții dure la nivel de declarații.

O a doua sursă a confirmat că Trump va vizita doar Beijingul în timpul deplasării în China și că echipa americană de pregătire a ajuns deja în capitala chineză.

Vizita va avea loc doar la Beijing din motive de securitate

"Deși programul este foarte strâns, securitatea este, de asemenea, o preocupare majoră", a spus aceasta. "Adăugarea unui al doilea oraș ar putea compromite securitatea și ar crea probleme logistice majore, așa că ambele părți au convenit ca vizita să aibă loc doar la Beijing."

"Există șansa ca Trump să viziteze Shenzhen în timpul summitului APEC din noiembrie, așa că nu este nevoie să ne grăbim acum."

Sursa a mai spus că echipele americane de pregătire lucrează "neobosit" la Beijing pentru a finaliza măsurile de securitate pentru vizită și că organizarea întâlnirii este "impecabilă".

Toate locurile pe care Trump urmează să le viziteze în capitala chineză au fost deja inspectate, iar planuri detaliate de securitate au fost elaborate, însă oficialul a refuzat să ofere mai multe detalii.

