Atac în masă în oraşul american Minneapolis. Doi elevi au fost ucişi şi alte 17 persoane au fost rănite, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică catolică, ce găzduieşte şi o şcoală. Masacrul a avut loc în timpul unei slujbe, la care cei mici participau. Agresorul şi-a luat viaţa înainte să fie prins.

Sunt imaginile surprinse în prima zi de şcoală a elevilor şcolii catolice din Minneapolis: Plini de viaţă şi fericiţi că îşi revăd colegii, cei mici au imortalizat momentul, fără să ştie că bucuria avea să fie ştirbită pentru totdeauna.

Teroarea a început în timp ce copiii se aflau în biserica de lângă şcoală. Participau la Liturghia deschisă tuturor elevilor, o tradiție anuală pentru noul an şcolar. Ploaia de gloanţe a început din senin şi a spulberat vitraliile lăcaşului de cult. În două minute, totul s-a transformat într-un carnagiu. Speriaţi, copiii şi ceilalţi oameni prezenţi în biserică s-au aruncat la pământ.

Doi copii de 8 şi 10 ani au fost ucişi în timpul atacului

Doi elevi, de opt şi zece ani, nu au avut nicio şansă: au fost direct în raza gloanţelor. Cei mici au murit pe băncile bisericii.

"Alţi 14 copii cu vârste între şase şi 15 ani au fost răniţi de gloanţe. De asemenea, trei adulţi de peste 80 de ani, enoriaşi care participau la slujbă, au fost împuşcaţi" a declarat şeful poliţiei din Minneapolis, Brian O’Hara.

Atacatorul a tras zeci de focuri de armă cu un pistol, o puşcă şi o armă de vânătoare, toate cumpărate în mod legal. Şi, chiar înainte de sosirea forţelor de poliţiei şi a agenţilor FBI, s-a sinucis.

Copiii s-au protejat între ei în faţa atacului

Groaza a continuat pentru părinţii celor mici, care au ajuns într-un suflet la şcoală. Supravieţuitorii au povestit scenariul negru prin care au trecut.

"Prietenul meu, Victor, m-a salvat pentru că s-a aruncat peste mine, dar a fost împuşcat. Prietenul meu a fost lovit în spate şi a ajuns la spital. Am fost foarte speriat pentru el, dar cred că acum e bine. Cred că am avut praf de puşcă pe gât" a povestit un martor.

"Noi locuim la aproximativ două străzi de aici. Vorbeam la telefon. Ştiu cum sună focurile de armă şi mi-am dat seama imediat. Am fost şocat. Erau atât de multe. Aş spune poate între 30 şi 50 de focuri" a povestit un alt martor.

Atacatorul, identificat drept un bărbat de 23 de ani fără antecedente penale

După orele de groază, atacatorul a fost identificat. Robin Westman, un bărbat de 23 de ani, care se identifica drept femeie. Nu avea antecedente penale şi, conform poliţiştilor, ar fi frecventat cândva şcoala de la biserica catolică. În 2019 şi-a schimbat oficial numele din Robert în Robin, cu acordul mamei, fostă angajată a şcolii.

Pe reţelele sociale, Robin îşi etala colecţiile sale de arme, încărcătoare şi gloanţe pe propriul cont de YouTube. Un analist CNN spune că masacrul a fost, foarte probabil, planificat din timp.

Westman a publicat un manifest înainte de atac

"Nu am informaţii de împărtăşit legate de un posibil motiv, în afară de faptul că a existat un fel de manifest programat să apară pe YouTube. A fost şters, iar anchetatorii noştri îl analizează pentru a încerca să descopere un motiv pe baza lui" a mai spus Brian O’Hara.

În alte videoclipuri de o cruzime ieşită din comun, ucigaşul răsfoieşte un jurnal şi le arată oamenilor o planşă pe care e schiţată o ţintă, în vârful căreia e lipită o imagine cu Iisus. Nu lipsesc de acolo nici măzgăliturile şi ameninţările la adresa președintelui Donald Trump.

Preşedintele de la Casa Albă a cerut ca steagurile de pe clădirile publice să fie arborate în bernă, în memoria victimelor.

