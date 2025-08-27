Doi morţi şi cel puţin 20 de persoane au fost rănite, după un incident armat la o şcoală catolică din Minneapolis, SUA. Atacatorul a murit din cauza rănilor autoprovocate. La fața locului se află FBI-ul, patrula statală și poliția din Minneapolis, dar şi multe ambulanţe. Zona a fost împrejmuită cu bandă galbenă, potrivit BBC.

Două persoane au murit în urma atacului armat din această dimineață, au declarat autoritățile pentru CBS News. Se pare că alte douăzeci de persoane sunt rănite - 10 dintre ele sunt în stare critică. Atacatorul a murit din cauza rănilor autoprovocate, au declarat autoritățile pentru CBS.

Suspectul a folosit o armă semiautomată

Suspectul a folosit o armă semiautomată în atacul armat, au declarat surse federale. Sursele spun că împușcăturile au avut loc în timpul unei slujbe catolice la nivelul întregii școli, ținute pentru elevii de la grădiniță până la clasa a opta.

Potrivit autorităţilor, împușcăturile au început acum aproximativ o oră. Aceștia îl descriu pe atacator ca fiind un bărbat îmbrăcat complet în negru și purtând o pușcă. Nicio altă armă nu a fost menționată în acest moment - dar căutările sunt încă în curs de desfășurare.

Guvernatorul statului Minnesota Tim Walz a calificat incidentul ca fiind „îngrozitor”. Walz a anunțat pe rețelele de socializare că a fost informat despre un incident armat la școala catolică Annunciation.

„Mă rog pentru copiii și profesorii noștri, a căror primă săptămână de școală a fost marcată de acest act de violență îngrozitor”, a scris Walz pe X. „Nu există nicio amenințare activă la adresa comunității în acest moment. Atacatorul a fost neutralizat”, se arată într-o postare pe contul oficial al orașului Minneapolis pe X.

Localnicii sunt avertizați să „stea departe de zonă pentru a permite personalului de urgență să ajute victimele”.

Sursele au declarat pentru CBS News că nu doresc să speculeze cu privire la numărul deceselor.

