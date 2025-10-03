Baschetbalistul care riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu cannabis: "Am făcut o greșeală stupidă"

Jarred Shaw riscă acum pedeapsa cu moartea sau o lungă perioadă de închisoare. El a fost un jucător cheie pentru Prawira Bandung, echipă care a câștigat Liga de Baschet din Indonezia (IBL) în 2023, marcând peste 1.000 de puncte în trei sezoane. Acum însă este în arest preventiv și are interdicție pe viață în IBL.

"Folosesc cannabis ca medicament", a declarat Shaw pentru The Guardian prin telefon, dintr-o închisoare de lângă Jakarta, prima sa declarație publică de la arestarea din mai. "Am o boală inflamatorie incurabilă, Crohn. Nu există alt medicament în afară de cannabis care să îmi calmeze durerile de stomac", informează The Guardian.

Greșeala care l-a costat libertatea

În afara sezonului, Shaw locuiește în Thailanda, unde legislația privind cannabisul este mult mai permisivă. El spune că a suportat durerea în campaniile trecute din Indonezia, dar de data aceasta a decis să își aducă jeleurile - 132 la număr - din motive medicale. "Am făcut o greșeală stupidă", admite el.

Dar această greșeală nu ar trebui să îl coste pedeapsa capitală sau ani grei de detenție, susține sportivul. "Mi se spune că aș putea petrece restul vieții în închisoare pentru niște dulciuri", spune el. "N-am mai trecut prin așa ceva." În primele două luni după arestare, Shaw afirmă că a fost "la cel mai jos punct al vieții" și într-un "loc mental foarte întunecat".

Shaw: "Mi-aș dori să continui cariera de baschetbalist"

"Mă simțeam neputincios și singur", spune el. "Nu mai voiam să mă trezesc." Totuși, prin credință și rugăciune, dar și prin accesul la sala de sport a închisorii, a început să își revină, deși împarte o celulă supraaglomerată cu alți 12 bărbați. "Tocmai am împlinit 35 de ani, dar mă simt încă tânăr", spune fostul jucător al Utah State, care a evoluat și în Argentina, Japonia, Turcia, Thailanda și Tunisia. "Mi-aș dori să continui cariera de baschetbalist."

Shaw, care joacă pe poziția de pivot sau extremă de forță, spune că cannabisul îl ajută să își calmeze anxietatea, depresia, insomnia și durerile cauzate de Crohn. "Nu îl folosesc pentru distracție sau petreceri", explică el. "Din cauza stomacului, uneori îmi e greu să rețin mâncarea sau să merg la toaletă. Cannabisul doar îmi atenuează durerea."

Politica dură a Indoneziei privind drogurile

Indonezia are o politică foarte dură privind drogurile și în 2016 a executat prin pluton de execuție un indonezian și trei străini condamnați pentru trafic. Peste 500 de persoane - aproape 100 străini - sunt acum pe lista celor condamnați la moarte, majoritatea pentru infracțiuni legate de droguri.

Poliția indoneziană susține că Shaw le-ar fi scris colegilor de echipă mesaje în care spunea că va împărți cu ei din jeleurile cu cannabis. Ambasada SUA la Jakarta spune că este la curent cu cazul, dar nu a făcut alte comentarii.

