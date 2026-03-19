Beat de fericire că a scăpat de închisoare, un român a blocat circulația trenurilor în Germania

Un român de 36 de ani a provocat haos pe una dintre cele mai importante linii feroviare din Germania.

de Redactia Observator

la 19.03.2026 , 13:01
Aflat în stare de ebritate, bărbatul a decis să meargă pe jos până la Nürnberg, după ce a pierdut trenul din Kinding, aflat la 60 de kilometri distanţă.

Pentru a scurta drumul, a decis să intre direct într-un tunel feroviar, ceea ce a dus la blocarea circulaţiei trenurilor de mare viteză.

Circulaţia a fost oprită de urgenţă, iar poliţiştii federali şi cei locali l-au găsit pe individ la 80 de metri în interiorul tunelului.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul tocmai îşi sărbătorise eliberarea din închisoare, iar acum pe numele lui a fost deschis un dosar penal.

