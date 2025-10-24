Belgia a blocat un împrumut UE de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat cu banii rușilor

Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă "nevoilor financiare urgente" ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Aceştia nu au aprobat însă un plan de utilizare a activelor ruseşti încheţate pentru a finanţa un împrumut pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia. Acum, obiectivul este ca liderii UE să ajungă la un acord în decembrie, relatează Reuters, citat de News.ro.

Poziţia Belgiei a fost crucială, întrucât o instituţie financiară belgiană, Euroclear, deţine activele care ar fi utilizate pentru finanţarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva invaziei ruse.

Multe guverne ale UE sperau că liderii reuniţi la Bruxelles vor aproba conceptul şi vor solicita Comisiei Europene, organul executiv al UE, să prezinte o propunere juridică formală în următoarele săptămâni.

Însă textul susţinut de toţi liderii, cu excepţia prim-ministrului ungar Viktor Orban, a fost diluat faţă de versiunile anterioare, solicitând Comisiei "opţiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a nevoilor de finanţare ale Ucrainei".

"Activele Rusiei ar trebui să rămână blocate până când Rusia încetează războiul de agresiune împotriva Ucrainei şi compensează daunele cauzate de războiul său", se adaugă în declaraţie.

"Acesta este un subiect care nu este deloc obişnuit. Este foarte complex”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „A fost, de asemenea, foarte clar că există puncte care trebuie clarificate", le-a spus ea reporterilor după summit.

Zelenski îndeamnă către un acord cât mai rapid

Anterior, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, invitat la summit, a îndemnat UE să aprobe rapid propunerea de împrumut.

"Oricine întârzie decizia privind utilizarea integrală a activelor ruseşti îngheţate nu numai că limitează apărarea noastră, ci şi încetineşte progresul UE", le-a spus el liderilor europeni, afirmând că Kievul va utiliza o parte semnificativă din fonduri pentru a cumpăra arme europene.

Banii ar putea fi utilizaţi imediat şi pentru consolidarea apărării aeriene, a flotei aeriene şi a poziţiilor de pe linia frontului ale Ucrainei, a arătat el, adăugând: "Asta înseamnă salvarea de vieţi omeneşti".

Belgia cere garanţii clare înainte de a lua o decizie în favoarea Ucrainei

Însă premierul belgian Bart De Wever a avut o poziţie fermă, spunând că nu poate susţine planul decât dacă are garanţii solide că acesta este legal şi că alte ţări din UE vor împărţi cu Belgia riscurile implicate.

"Dacă cerinţele sunt îndeplinite, putem merge mai departe. Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putinţă la nivel european, dar şi la nivel naţional, din punct de vedere politic şi juridic, pentru a opri această decizie", a declarat De Wever reporterilor la sosirea la summit.

De Wever a solicitat tuturor membrilor UE să împartă costurile oricărei acţiuni în justiţie întreprinse de Rusia şi să contribuie financiar în cazul în care banii ar trebui rambursaţi. El a mai spus că activele ruseşti îngheţate deţinute de alte ţări ar trebui să facă parte din acest plan.

La încheierea summitului, De Wever a insistat că legalitatea planului de "împrumut de reparaţii" nu este clară şi că trebuie încă rezolvată. Cea mai mare problemă este garanţia că banii pot fi rambursaţi dacă ceva nu merge bine, a spus el.

Liderii UE rămân optimişti în ciuda piedicilor cu care se confruntă

Însă von der Leyen şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, preşedintele summitului, au insistat că discuţiile au arătat că planul de împrumut pentru reparaţii ar putea funcţiona.

"Este posibil să se rezolve toate problemele tehnice. Asta înseamnă că această soluţie este fezabilă", a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferinţă de presă.

Rusia a descris ideea ca fiind o confiscare ilegală de proprietate şi a avertizat că va lua măsuri de retorsiune.

