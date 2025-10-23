Antena Meniu Search
Viktor Orban: "Un război mondial este un pericol real în acest moment, nu este o exagerare"

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat la Budapesta că Ucraina nu ar trebui să adere la Uniunea Europeană, ci să încheie o "relație specială" cu blocul comunitar. Liderul maghiar a susținut că Ungaria este singura țară care luptă pentru pace în Europa, criticând din nou instituțiile europene.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 18:28
Premierul ungar Viktor Orban a ținut joi un discurs puternic politic la Budapesta, în care a afirmat că Ucraina nu ar trebui să devină stat membru al Uniunii Europene, scrie SkyNews.

El a spus că țara vecină "nu a fost suverană de mult timp” și ar trebui, în schimb, să stabilească o "relație specială" cu blocul comunitar.

Premierul a descris Uniunea Europeană drept "imperiul de la Bruxelles", acuzând-o că "opresează" Ungaria și prezentându-se ca liderul care apără pacea în Europa.

Orban, cunoscut pentru relațiile apropiate cu președintele rus Vladimir Putin, a mai susținut că doar Ungaria ar putea găzdui un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Declarațiile vin după ce un summit planificat la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulat de președintele american, care a spus că întâlnirea "nu s-ar fi simțit potrivită".

Ungaria a blocat în repetate rânduri inițiativele europene împotriva Moscovei, fiind considerată vocea cea mai apropiată de Kremlin din interiorul Uniunii Europene.

Orban vorbeşte despre război mondial

Războiul din Ucraina este în "pericol real" de a deveni al Treilea Război Mondial, a declarat premierul ungar. Viktor Orban a declarat că Occidentul amenință să atragă alte țări în conflict prin furnizarea de ajutor militar Ucrainei.

Liderul populist de dreapta a cerut discuții de pace, dar nu a criticat direct Rusia pentru invazia sa.

"Sunt convins că amenințarea unui război mondial nu este o exagerare", a spus el.

Guvernul domnului Orban a refuzat să ofere Ucrainei ajutor militar și nu permite transferul acestuia peste granițele Ungariei.

