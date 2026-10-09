Bloggerul militar rus Rybar, arestat în Muntenegru. Ar fi colonel GRU implicat în acțiuni hibride

Mihail Zvinciuk, rusul din spatele celebrului canal militar de Telegram "Rybar" sau în română "Rîbar", a fost reținut vineri dimineață în Muntenegru, împreună cu mai mulți dintre colaboratorii săi, relatează presa locală.

Suspectat a fi colonel în serviciul rusesc de informații militare GRU, Mihail Zvinciuk este fondatorul influentului canal de Telegram "Rybar", acuzat că răspândeşte propagandă rusească. Canalul este urmărit de peste 1,5 milioane de abonați.

Printre reținuţi se numără și soția lui Zvinciuk, precum și alte trei persoane. Operațiunea a avut loc în orașul Risan. Arestarea a fost confirmată chiar de canalul "Rybar", care susţine că "toți se aflau legal în Muntenegru" unde "vizitau o mănăstire" şi că a fost alertat ministerul rus de Externe.

Cine este Mihail Zvinciuk

Zvinciuk a fost sancționat de Marea Britanie, iar Departamentul de Stat al SUA l-a inclus pe lista persoanelor implicate în operațiuni de influență ostile la adresa procesului electoral american.

Articolul continuă după reclamă

În acest context, americanii oferă recompense de până la 10 milioane de dolari pentru informații care pot ajuta la identificarea sau localizarea unor actori străini implicați în activități de ingerință în alegerile americane.

Potrivit guvernului britanic, canalul "Rybar este coordonat direct de Kremlin, primește finanțare de la corporația militară de stat Rostec și colaborează cu reprezentanți ai serviciilor secrete rusești.

Colonel în serviciul de informații militare GRU, responsabil de operațiuni hibride

Potrivit site-ului local de știri Vijesti, poliția din Muntenegru, în cooperare și coordonare cu Agenția Națională de Securitate, a declanşat o operațiune care vizează combaterea acțiunilor hibride ale acestei rețele, pe care autoritățile britanice și americane o asociază cu răspândirea propagandei Kremlinului și cu operațiuni de influență străină.

Zvinciuk a lucrat în departamentul de informații și comunicare, condus de generalul Igor Konașenkov, cunoscut drept principalul purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. A studiat la Universitatea Militară, a activat în forțele speciale ruse, a lucrat în Siria și Irak, inclusiv ca traducător al trupelor ruse. A părăsit armata în 2019, după ce a înființat, în 2018, canalul Rybar.

În decembrie 2022, Vladimir Putin l-a inclus într-un grup de lucru privind mobilizarea militară și sprijinirea participanților la războiul din Ucraina.

Publicația muntenegreană Pobjeda susține, citând surse din serviciile secrete, că Zvinciuk ar fi colonel în serviciul rusesc de informații militare GRU, responsabil de operațiuni hibride.