Ţara care oferă călătorii gratuite persoanelor singure. Cine se poate înscrie și cu ce condiție

Evenimentul va avea loc în februarie 2027, iar înscrierile sunt deschise până pe 10 noiembrie 2026. Candidații trebuie să aibă peste 18 ani și să includă în dosarul de înscriere un videoclip realizat pentru o provocare pe rețelele sociale.

Organizația Națională de Turism a Finlandei a lansat un nou program, intitulat "Cina finlandeză", care le oferă femeilor și bărbaților singuri din întreaga lume posibilitatea de a beneficia de o călătorie gratuită de patru zile în această țară nordică și de a participa la o întâlnire pe nevăzute, organizată în grup.

Potrivit publicației ED Times, călătoriile în Finlanda sunt programate în perioada 9–19 februarie 2027, iar participanții selectați vor fi împărțiți în două grupuri de câte opt persoane, potrivit Blic.

Ce cheltuieli sunt acoperite de organizatori

Candidații selectați vor beneficia de acoperirea integrală a cheltuielilor, inclusiv bilete de avion internaționale dus-întors, cazare, transport local, mese și activități zilnice, precum vizite la saunele tradiționale finlandeze și excursii de iarnă.

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Participanții vor fi cazați în Helsinki sau Tampere, iar formatul întâlnirilor de grup a fost conceput pentru a elimina presiunea specifică întâlnirilor romantice tradiționale, în doi.

Organizatorii au pregătit și un program gastronomic special, realizat de cunoscuții bucătari finlandezi Adel Kiinunen și Henri Tikkanen. Locația exactă a restaurantului va rămâne secretă până când participanții își vor confirma prezența.

Cine se poate înscrie și care sunt condițiile

Înscrierile sunt deschise persoanelor singure, cu vârsta de peste 18 ani, indiferent de țara de proveniență. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 10 noiembrie 2026, ora 11:59, ora Finlandei.

Pentru a participa, candidații trebuie să completeze formularul de înscriere și să atașeze un videoclip realizat în cadrul unei provocări dedicate persoanelor singure, publicat pe Instagram, TikTok sau YouTube.