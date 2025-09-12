Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat la 27 de ani de închisoare. SUA:"Vom răspunde în consecință"

Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei și figură marcantă a dreptei radicale, a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-o tentativă de lovitură de stat. Decizia vine la finalul unui proces de referință, în pofida presiunilor semnificative exercitate asupra justiției braziliene de fostul lider american Donald Trump, care i-a fost un susținător declarat, potrivit France Presse, informează Agerpres.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis imediat represalii: Statele Unite vor "răspunde în consecinţă" la această condamnare "nedreaptă", a spus el. Brazilia a răspuns că nu se va lăsa "intimidată" de "ameninţări".

Cu patru voturi pentru şi unul împotrivă, Curtea Supremă l-a găsit vinovat pe fostul preşedinte brazilian (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, condamnându-l la 27 de ani şi trei luni de închisoare. Condamnarea intervine cu puţin peste un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2026.

Bolsonaro a fost recunoscut şef al unei "organizaţii criminale" care a conspirat pentru a-i asigura "rămânerea autoritară la putere" după înfrângerea sa de către actualul preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârşitul anului 2022.

Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reuşit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.

Revoltele care au avut loc la 8 ianuarie 2023, la o săptămână după învestirea lui Lula, când mii de susţinători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt şi au vandalizat sediul instituţiilor din Brasilia, ar fi fost "ultima speranţă" de reuşită a complotului.

Ineligibil până în 2030 şi aflat în arest la domiciliu, Bolsonaro nu a participat la audiere, din motive de sănătate, potrivit apărării sale.

