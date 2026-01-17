Brandul auto de lux cu cel mai mare declin din ultimii 16 ani, afectat de criza din China

Porsche, producătorul german de automobile sport, a înregistrat în 2025 cel mai puternic declin anual al vânzărilor din ultimii 16 ani, pe fondul unei cereri slabe în China și al unei competiții tot mai acerbe pe piața vehiculelor electrice, potrivit Reuters, informează News.ro.

Compania a livrat anul trecut 279.449 de vehicule la nivel global, în scădere cu 10% faţă de 2024, cel mai abrupt declin de la criza financiară din 2009, când vânzările au scăzut cu 24%.

Porsche se alătură astfel altor mărci germane premium, precum Audi şi Mercedes-Benz, care se confruntă la rândul lor cu dificultăţi majore pe piaţa chineză. În China, livrările Porsche au scăzut cu 26% în 2025, compania invocând condiţiile dificile din segmentul de lux şi competiţia dură pentru modelele complet electrice, în contextul reducerii reţelei sale de dealeri din ţară.

Pentru a proteja marjele, Porsche a revenit anul trecut la modele cu motoare cu combustie internă mai profitabile şi a amânat lansarea unor vehicule complet electrice, o decizie care a costat compania aproximativ 1,8 miliarde de euro în câştiguri.

În pofida acestor măsuri, performanţa din China a fost mai slabă decât a rivalilor direcţi, BMW şi Mercedes, ale căror vânzări au scăzut cu 12,5%, respectiv 19% pe această piaţă. Acţiunile Porsche au reacţionat negativ, înregistrând un minus de 1,3% după publicarea datelor.

În Europa, vânzările au scăzut cu 16% în Germania şi cu 13% în restul continentului. Compania a pus declinul pe seama noilor reglementări UE privind securitatea cibernetică, intrate în vigoare în iulie 2024, care au generat întreruperi de ofertă pentru modelele 718 şi Macan cu motoare termice. Ca urmare, versiunea cu combustie internă a celui mai bine vândut model Macan nu a mai fost disponibilă în 2025.

În America de Nord, Porsche a avut o evoluţie relativ mai bună, cu vânzări stabile, în timp ce Mercedes şi Audi au raportat scăderi de aproximativ 12%. Analiştii spun că Porsche ar fi beneficiat de o accelerare a livrărilor înainte de posibile tarife vamale în SUA, unde compania nu are capacităţi de producţie locale şi este expusă costurilor suplimentare estimate la circa 700 de milioane de euro în 2025.

În ceea ce priveşte tranziţia electrică, Porsche a precizat că 22,2% din livrările globale din 2025 au fost modele complet electrice, iar 12,1% hibride plug-in, situând ponderea vehiculelor electrice la limita superioară a ţintei stabilite pentru anul trecut.

