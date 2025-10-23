Bulgaria acuză România că blochează construcţia de noi poduri peste Dunăre: "Vor un singur punct de trecere" - Shutterstock

În timpul unei vizite la Ruse, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de poduri noi şi conexiuni de tip feribot, scrie Dunav Most.

Potrivit lui Karadjov, în ciuda eforturilor active ale Bulgariei și ale Comisiei Europene, România este reticentă să extindă conectivitatea între cele două ţări dincolo de singurul punct existent, Podul "Prieteniei" Ruse - Giurgiu.

Karadjov: Ei nu sunt pregătiţi nici să semneze un acord

"Lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud de cinci luni deja. Este evident că există o dorință din partea României de a menține un singur punct de trecere, Ruse-Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau despre construcție, ci pur și simplu despre un acord pe hârtie", a mai spus Karadjov.

Vicepremierul a adăugat că procedurile pentru al treilea pod de lângă Ruse sunt amânate de ani de zile, iar procedura de mediu avansează abia acum. El a menționat că linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul podului, însă lipsește cooperarea și în acest sens.

