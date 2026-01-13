Bulgaria, tot mai aproape de alegeri anticipate. Cel mai mare partid din ţară respinge oferta de guvernare

Bulgaria se apropie din nou de alegeri anticipate, după ce cea mai mare formaţiune parlamentară, GERB-SDS, a respins mandatul de a forma un nou guvern, relatează Reuters. Decizia adâncește criza politică din cel mai sărac stat al Uniunii Europene, la doar câteva luni după aderarea la zona euro, și deschide calea celui de-al optulea scrutin în doar patru ani.

Guvernul de coaliţie al prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susţinut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută după săptămâni de proteste împotriva corupţiei endemice şi a unui nou buget care ar fi majorat unele taxe.

Reformiștii ar putea fi următorii chemați la guvernare

În conformitate cu Constituţia, preşedintele bulgar Rumen Radev i-a cerut luni în mod oficial lui Jeliazkov să încerce să formeze o nouă coaliţie. Cu toate acestea, Jeliazkov a refuzat imediat mandatul, deoarece nu are suficient sprijin în parlament pentru a forma o majoritate stabilă.

Este de aşteptat acum ca Radev să ofere celui de-al doilea grup politic ca mărime în parlament, reformiştii din PP-DB, şansa de a guverna, dar este probabil ca şi aceştia vor refuza oferta.

Radev va înmâna apoi mandatul unui partid la alegerea sa şi, dacă niciun grup nu va putea obţine majoritatea parlamentară, va dizolva adunarea şi va convoca alegeri anticipate. Ar fi al optulea scrutin din Bulgaria în doar patru ani.

Alegeri anticipate, tot mai probabile

În ciuda acestei incertitudini, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform programului. Cu toate acestea, are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbţia fondurilor UE în infrastructura sa şubredă, pentru a încuraja investiţiile străine şi pentru a eradica corupţia endemică la nivel de stat, notează Reuters.

Coaliţia GERB-SDS a câştigat ultimele alegeri, în octombrie 2024, dar a preluat puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri, şi a avut nevoie de sprijinul altor partide din legislativul divizat.

