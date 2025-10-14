Statul California a adoptat luni o lege care reglementează chatboţii de inteligenţă artificială (AI) pentru prima dată în Statele Unite, în urma unei serii de sinucideri în rândul adolescenţilor care formaseră relaţii intime fictive cu aceste programe, a anunţat guvernatorul Gavin Newsom.

California reglementează chatboţii de AI: "Fără protecţie reală, aceste tehnologii pot deveni periculoase" - Profimedia

Sfidând presiunile Casei Albe, care se opune reglementării AI, guvernatorul democrat a semnat luni o serie de legi care impun, printre altele, verificarea vârstei, mesaje de avertizare regulate şi protocoale de prevenire a sinuciderilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unul dintre textele de lege cheie, SB243, se referă la reglementarea chatboţilor care pot acţiona ca însoţitori sau confidenţi, cum ar fi cei dezvoltaţi de platforme precum Replika sau Character.AI.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta din urmă a fost una dintre primele date în judecată de părinţii unui băiat american de 14 ani, Sewell, care s-a sinucis în 2024 după ce a format o relaţie romantică cu un chatbot inspirat din seria "Game of Thrones", suspectat că i-ar fi întărit gândurile suicidare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe lângă verificarea vârstei, această lege impune trimiterea regulată de mesaje pentru a le reaminti utilizatorilor că interacţionează cu o maşină (la fiecare trei ore pentru minori). Aceasta impune companiilor să prevadă detectarea gândurilor suicidare, să furnizeze acces la programe de prevenire şi să raporteze statistici autorităţilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În Statele Unite, nu există reguli naţionale care să limiteze riscurile asociate cu inteligenţa artificială, iar Casa Albă încearcă să împiedice statele să îşi creeze propriile reglementări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰