Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți zece răniți într-un atac armat produs sâmbătă seara în orașul Stockton, din statul California. Autoritățile din comitatul San Joaquin spun că 14 persoane au fost atinse de gloanțe, iar anchetatorii analizează varianta unei ținte deliberate. Incidentul vine după un alt atac mortal petrecut zilele trecute în Washington, amplificând temerile privind valul de violențe armate din SUA, transmite AFP, citat de Agerpres.

Atac armat la o petrecere din California: patru morţi şi zece răniţi sub ploaia de gloanţe. Ipotezele poliţiei - Shutterstock | Ilustraţie

"Putem confirma că, în acest stadiu, aproximativ 14 persoane au fost atinse de gloanţe şi că patru victime au murit", a scris, într-un comunicat pe X, biroul şerifului din comitatul San Joaquin, a cărui capitală este Stockton.

Poliţia a precizat că este posibil ca aceste împuşcături să fie "ţintite".

Focuri de armă pe o șosea din Stockton, ancheta abia începe

Articolul continuă după reclamă

Mai multe focuri de armă au fost semnalate sâmbătă seara pe o şosea din Stockton, a declarat biroul şerifului, precizând că ancheta este în curs şi informaţiile sunt extrem de "limitate".

"Anchetatorii examinează toate posibilităţile (...) şi lucrează pentru a stabili circumstanţele care ar fi putut conduce la această tragedie", a mai scris poliţia locală în comunicatul său.

Aceste împuşcături au avut loc după un atac deliberat miercuri, în capitala federală Washington, când un cetăţean afgan în vârstă de 29 de ani, refugiat în SUA din 2021, a ucis o tânără militară din Garda Naţională şi a rănit grav un soldat.

SUA, țara cu cele mai multe arme de foc raportate la populație

Cu mai multe arme de foc în circulaţie decât locuitori, SUA au cea mai ridicată rată a mortalităţii cauzate de arme de foc dintre toate ţările dezvoltate.

Masacrele sunt un flagel recurent pe care guvernele americane nu au reuşit până în prezent să îl combată, mulţi americani rămânând foarte ataşaţi de armele lor.

Dacă se exclud sinuciderile, cel puţin 16.700 de persoane au fost ucise cu arme de foc în 2024.

De la asasinarea în septembrie a influencerului popular în rândul tineretului conservator şi trumpist, Charlie Kirk, societatea americană, extrem de polarizată, se teme de o creştere a actelor de violenţă politică cu armă de foc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰