Un copil cu origini româneşti i-a uimit pe francezi. Este vorba de Luca, un băieţel de 9 ani stabilit în Marsilia, care a surprins Franţa după ce a participat la 12 partide simultane de şah. Copilul, care se află pe locul 1 în toată lumea la categoria de vârstă sub 10 ani, a început să joace când avea numai 4 ani. Campionul mondial a moştenit pasiunea de la tatăl său.

Luca Protopopescu este una dintre cele mai mari speranțe ale șahului francez. În aprilie anul trecut, el a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului, depăşind pragul de 2.200 de puncte Elo.

Tânărul sportiv de la clubul Marseille-Echecs, cel mai mare club din Franța, cu 1.500 de membri, a doborât recordul deținut de Ethan Pang cu aproape 100 de zile. Spre comparație, numărul unu mondial, Magnus Carlsen, are 2.839 de puncte Elo.

Clasamentul Elo măsoară forța jucătorilor de șah. Fiecare jucător are un număr de puncte care crește sau scade după fiecare partidă. O victorie împotriva unui adversar mai bine clasat aduce mai multe puncte, în timp ce o înfrângere în fața unui jucător mai slab cotat duce la pierderea unui număr mai mare de puncte. Calculul se bazează pe o formulă matematică ce compară rezultatul real cu cel așteptat.

Luca a învățat șah la 4 ani, în timpul pandemiei

Luca Protopopescu a început să joace șah uitându-se la tatăl său, în timpul pandemiei din martie 2020, când trebuiau să stea în case. Avea doar 4 ani.

"Se uita, dar nu neapărat ca să joace. Apoi a început și, foarte repede, a ajuns să mă învingă. Așa că am început să căutăm un club, ca să vedem cât de bun este", a povestit mama sa, Andreea, într-un interviu acordat publicației La Provence, în februarie anul trecut.

