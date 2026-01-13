Antena Meniu Search
Cancelarul Germaniei prezice că regimul din Iran va cădea: Am putea fi martorii ultimelor sale zile

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marți, potrivit agenției dpa, că regimul actual din Iran ar putea fi aproape de final, pe fondul protestelor de amploare care au loc în țară, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 11:04
"Dacă regimul poate rămâne la putere numai prin utilizarea violenţei, atunci este efectiv terminat", a declarat Merz în timpul unei vizite în oraşul indian Bengaluru. "Cred că am putea fi martorii ultimelor zile şi săptămâni ale regimului", a adăugat el.

Friedrich Merz a condamnat deja luni acţiunile forţelor de securitate iraniene împotriva protestatarilor, catalogându-le drept "disproporţionate" şi "brutale".

Iranul este zguduit din 28 decembrie de cele mai grave proteste din ultimii ani. Ceea ce a început ca nişte proteste împotriva deprecierii puternice a rialului iranian şi a dificultăţilor economice s-a transformat rapid în demonstraţii la nivel naţional împotriva conducătorilor islamici ai ţării.

Articolul continuă după reclamă

Activiştii susţin că forţele de securitate au răspuns utilizând tactici brutale, între care tiruri cu muniţie reală şi cu gaze lacrimogene asupra manifestanţilor.

Grupul pentru apărarea drepturilor omului Iran Human Rights (IHRNGO) susţine că cel puţin 648 de oameni au fost ucişi de la izbucnirea protestelor.

