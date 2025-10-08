Cancelarul Germaniei vrea o creștere treptată a vârstei de pensionare, de la 65 la 73 de ani

Germanii ar putea fi nevoiți să muncească până la 73 de ani, în contextul în care țara se confruntă cu o criză pe care cancelarul o atribuie unei "culturi a lenei" .

Merz vrea o creștere treptată a vârstei de pensionare, de la 65 de ani la 73 de ani - Profimedia

Un grup de experți a recomandat cancelarului german Friedrich Merz ca vârsta de pensionare să fie majorată la 73 de ani până în 2060, față de limita actuală de 65 de ani, informează The Telegraph.

Merz a avertizat recent că germanii trebuie să fie pregătiți să muncească mai mult și mai intens pentru a susține o populație îmbătrânită și o economie în dificultate.

Propunerea, formulată de consiliul științific consultativ al Ministerului de Finanțe al Germaniei (SAG), ar impune una dintre cele mai ridicate vârste de pensionare din Europa germanilor, care deja se confruntă cu creșterea costurilor la energie și șomaj în creștere.

Europa ridică vârsta de pensionare pe fondul îmbătrânirii populației

Dacă va fi implementată, vârsta de pensionare în Germania ar depăși-o pe cea din Danemarca, cea mai ridicată din Europa în prezent, care va ajunge la 70 de ani începând din 2040.

Alte țări europene, inclusiv Franța, Italia și Regatul Unit, analizează de asemenea modificări ale vârstei de pensionare, ca răspuns la îmbătrânirea populației.

"Va trebui să muncim mai mult dacă vrem să menținem actualul nivel al sistemului de securitate socială, fără a pune povara pe umerii generațiilor viitoare. Vârsta de pensionare trebuie corelată cu speranța de viață", se arată într-un fragment al raportului.

