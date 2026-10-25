Kremlinul și-a exprimat disponibilitatea de a relua negocierile în format trilateral cu Ucraina și Statele Unite după 4 noiembrie, ziua în care Rusia marchează Ziua Unității Naționale. Anunțul a fost făcut duminică de Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al președintelui Vladimir Putin, într-o declarație acordată postului de televiziune de stat "Vesti", potrivit News.ro.

Când vrea Rusia să reia negocierile de pace cu Ucraina și SUA. Anunțul Kremlinului - Shutterstock

Declaraţia vine în urma afirmaţiilor făcute pe 23 octombrie de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora se aşteaptă o nouă rundă de discuţii trilaterale în prima jumătate a lunii noiembrie, Abu Dhabi fiind o posibilă locaţie.

"Următorul termen limită este acum 4 noiembrie, sărbătoarea noastră principală. După aceea, vom fi gata să reluăm negocierile", a spus Uşakov.

Ce condiții pune Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina

Kremlinul a respins în repetate rânduri propunerile de încetare a focului, cerând în schimb ca Kievul să cedeze regiunea Donbas, ocupată doar parţial, o zonă de importanţă strategică din estul Ucrainei.

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O astfel de concesie i-ar oferi Moscovei teritoriul pe care forţele ruse nu au reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Ucraina, în schimb, a acceptat mai multe propuneri de încetare a focului prezentate de SUA.

Uşakov a declarat că nu se aşteaptă ca prima întâlnire trilaterală de după pauză să aducă rezultate semnificative, calificând-o drept o "repetiţie generală". Un acord de pace între Rusia şi Ucraina „mai necesită încă eforturi”, a adăugat el.

Ce au discutat emisarii americani cu Zelenski și Putin

Pe 20 octombrie, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu parteneri europeni, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

A doua zi, Witkoff a avut o întâlnire de trei ore cu preşedintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, după care Kremlinul a declarat că este pregătit să reia discuţiile trilaterale în noiembrie. Witkoff a declarat pe 21 octombrie că discuţiile dintre reprezentanţii Ucrainei, Statelor Unite şi Rusiei vor "continua la nivel tehnic".