Observator » Ştiri externe » Când vrea Rusia să reia negocierile de pace cu Ucraina și SUA. Anunțul Kremlinului

Când vrea Rusia să reia negocierile de pace cu Ucraina și SUA. Anunțul Kremlinului

Când vrea Rusia să reia negocierile de pace cu Ucraina și SUA. Anunțul Kremlinului - Shutterstock
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor L.B. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 25.10.2026, 15:46 | Modificat la 25.10.2026, 15:46

Kremlinul și-a exprimat disponibilitatea de a relua negocierile în format trilateral cu Ucraina și Statele Unite după 4 noiembrie, ziua în care Rusia marchează Ziua Unității Naționale. Anunțul a fost făcut duminică de Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al președintelui Vladimir Putin, într-o declarație acordată postului de televiziune de stat "Vesti", potrivit News.ro.

Declaraţia vine în urma afirmaţiilor făcute pe 23 octombrie de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora se aşteaptă o nouă rundă de discuţii trilaterale în prima jumătate a lunii noiembrie, Abu Dhabi fiind o posibilă locaţie.

"Următorul termen limită este acum 4 noiembrie, sărbătoarea noastră principală. După aceea, vom fi gata să reluăm negocierile", a spus Uşakov.

Ce condiții pune Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina

Kremlinul a respins în repetate rânduri propunerile de încetare a focului, cerând în schimb ca Kievul să cedeze regiunea Donbas, ocupată doar parţial, o zonă de importanţă strategică din estul Ucrainei.

Articolul continuă după reclamă

O astfel de concesie i-ar oferi Moscovei teritoriul pe care forţele ruse nu au reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Ucraina, în schimb, a acceptat mai multe propuneri de încetare a focului prezentate de SUA.

Uşakov a declarat că nu se aşteaptă ca prima întâlnire trilaterală de după pauză să aducă rezultate semnificative, calificând-o drept o "repetiţie generală". Un acord de pace între Rusia şi Ucraina „mai necesită încă eforturi”, a adăugat el.

Pe acelaşi subiect

Ce au discutat emisarii americani cu Zelenski și Putin

Pe 20 octombrie, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu parteneri europeni, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

A doua zi, Witkoff a avut o întâlnire de trei ore cu preşedintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, după care Kremlinul a declarat că este pregătit să reia discuţiile trilaterale în noiembrie. Witkoff a declarat pe 21 octombrie că discuţiile dintre reprezentanţii Ucrainei, Statelor Unite şi Rusiei vor "continua la nivel tehnic".

L.B.
Like
rusia ucraina sua vladimir putin kremlin negocieri de pace razboi ucraina
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.