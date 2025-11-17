Care este miza întâlnirii dintre Macron şi Zelenski la Paris. De la lupta anti-drone la garanţii de securitate

Volodimir Zelenski se va întâlni luni, la Paris, cu președintele francez Emmanuel Macron, într-o vizită menită să reafirme sprijinul Franței pentru Ucraina în domeniul securității și al armamentului.

Potrivit Palatului Élysée, discuția va viza "menținerea avântului lucrărilor întreprinse în chestiunea garanțiilor de securitate" pentru Kiev.

Zelenski la Paris pentru sprijin militar şi securitate

Programul celor doi lideri va începe la baza aeriană Villacoublay, la sud-vest de Paris, unde vor aborda soluții "de a merge și mai departe pentru a permite Ucrainei să se apere", a explicate presei preşedinţia franceză. Combaterea dronelor este un alt subiect principal al întâlnirii.

Volodimir Zelenski urmează să semneze acolo o scrisoare de intenție înainte de a călători la Mont Valérien, la vest de Paris, pentru a vizita sediul "forței multinaționale Ucraina", pe care Parisul și Londra o pregătesc pentru desfășurare ca parte a unui acord de încetare a focului și a "garanțiilor de securitate" care vor fi oferite Kievului, potrivit Le Figaro.

Combaterea dronelor, subiect principal al întâlnirii

Duminică, Ucraina și Grecia au semnat la Atena un acord pentru livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) american către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026. Semnarea acordului, care a avut loc în prezența celor doi lideri și a noilor ambasadori americani în Grecia, le va permite să "sprijine Ucraina în mijlocul unei ierni dificile".

Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut sprijin suplimentar pentru sisteme de apărare antiaeriană. După oprirea de la Paris, Zelenski se va îndrepta marți către Madrid, pentru întâlniri cu reprezentanți ai celor două camere ale Parlamentului spaniol. Aceasta va fi a doua vizită a președintelui ucrainean în Spania de la începutul invaziei ruse, prima având loc în mai 2024.

