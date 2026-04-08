Casa Albă anunță că Donald Trump va discuta cu Mark Rutte despre posibila retragere a SUA din NATO

Casa Albă a anunțat miercuri că preşedintele american Donald Trump va discuta cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre posibila retragere a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică în întâlnirea pe care cei doi o vor avea în câteva ore în Biroul Oval.

"Au fost puşi la încercare şi au eşuat", a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters.

"Aş adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele americanilor în ultimele şase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanţează apărarea", a adăugat ea.

De altfel, președintele american a declarat la începutul lunii că ia în considerare în mod serios să retragă SUA din NATO, după ce aliaţii nu au susţinut acţiunea militară americană împotriva Iranului.

Trump a descris Alianţa Atlantică drept un "tigru de hârtie" şi a afirmat că retragerea Statelor Unite din pactul de apărare este acum "dincolo de orice reconsiderare".

Preşedintele american a comentat totodată că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO. "O, da, aş spune că este dincolo de orice reconsiderare", a declarat Trump întrebat dacă va "reconsidera" calitatea de membru al SUA la alianţă după conflict.

Trump i-a criticat din nou pe aliații din Europa, pentru că nu s-au alăturat războiului din Orientul Mijlociu și nu au intervenit militar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Susţine că se aștepta ca sprijinul lor să fie automat, pentru că SUA au sprijinit Ucraina "care nu era problema noastră. A fost un test, și am fost acolo pentru ei și am fi fost întotdeauna alături pentru ei. Ei nu sunt alături pentru noi".

