Un român stabilit în Germania împreună cu întreaga familie a dezvăluit cât câştigă lunar într-un clip pe TikTok. Deşi suma este una considerabilă la prima vedere, după ce sunt scăzute cheltuielile curente rămân foarte puţini bani.

Andrei s-a mutat în Germania alături de familie, dar ia în calcul serios să se mute. Andrei câştigă 2.900 de euro pe lună, soţia sa câştigă 2.500 de euro, iar din alocaţiile copiilor se mai strâng 1.000 de euro. Astfel, familia are un venit lunar de 6.400 de euro. Dar din aceşti bani trebuie plătită chiria (1.100 de euro), curentul (350 de euro), asigurarea la maşină (100 de euro), rata la maşină (450 de euro), abonamentul la internet şi telefon (200 de euro), bani pentru copii (500 de euro), mâncarea (1.500 de euro), apa (100 de euro), utilităţi (300 de euro), ţigările (250 de euro), creditul (360 de euro), motorina (300 de euro), banii de buzunar pentru copii (200 de euro).

"Au mai rămas 700 de euro. Ăștia, pe lună, zboară ușor (…) Efectiv, am ajuns în Germania să muncim ca să trăim. Așa că va trebui, cât de curând, să lăsăm țara asta și să mergem într-o țară unde muncim ca să fim fericiți. Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani. Bani vin mulți, că muncim. Venitul e mare, dar la sfârșitul lunii, când tragi linie, nu mai rămâne aproape nimic", spune românul.

