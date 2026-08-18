Ce arată primele rezultate ale autopsiei în cazul lui Hayden Panettiere. Medicamentul găsit în casa actriţei

Rezultatele preliminare ale autopsiei în cazul morții actriței Hayden Panettiere exclud urme de violență sau un act criminal. Deși cauza oficială a decesului încă nu a fost stabilită, în apartamentul în care aceasta a fost găsită în stop cardiac anchetatorii au descoperit Narcan, un medicament folosit în cazurile de supradoză cu opioide. În timpul intervenției, salvatorii ar fi vorbit despre o posibilă supradoză, însă deocamdată nu este clar cui i-a fost administrat medicamentul și nici cauza exactă a morții.

Rezultatele preliminare ale autopsiei în cazul lui Hayden Panettiere, care a decedat duminică, la vârsta de 36 de ani, exclud traumatisme.

Potrivit presei americane, în locuința ei a fost descoperit Narcan, un spray nazal folosit pentru a contracara efectele unei supradoze de opioide, însă nu se știe dacă acesta a fost utilizat în încercarea de a o salva.

Într-un apel la numărul de urgenţă 911, publicat de peste de peste ocean, dispecerii au menționat un stop cardiac și o posibilă supradoză. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită prin investigații suplimentare.

Articolul continuă după reclamă

"Nu au fost găsite semne de traumatism, care ar fi putut contribui la deces. Cauza şi modul în care a survenit decesul urmează să fie stabilite în urma unei analize mai aprofundate şi a unor analize suplimentare", a anunţat luni, într-un comunicat, biroul medicului legist din Greenville, Carolina de Sud, unde a fost găsit trupul actriţei.

Potrivit comunicatului, Panettiere se afla în stop cardio-respirator la momentul la care serviciile specializate au sosit la locuinţa situată în complexul rezidenţial Judson Mill Lofts din Greenville, în urma unui apel de urgenţă.

Destinul tragic al unui actor copil: era bebeluş când apărea în reclame

Hayden Panettiere, care urma să împlinească 37 de ani vineri, pe 21 august, a vorbit deschis despre dependența de opioide și alcool, precum și despre dificultăţile cu care s-a confruntat în viaţa personală, în cartea sa de memorii intitulată "This Is Me: A Reckoning", publicată în luna mai.

Panettiere a început să joace din copilărie şi a avut o bogată carieră în televiziune şi cinema. Până la vârsta de cinci ani, a apărut în 50 de reclame.

Ea a jucat, printre altele, în drama cu supereroi "Heroes", în serialul TV de succes "Nashville", cu două nominalizări la Globurile de Aur, dar şi în "Bring It On: All Or Nothing", "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", "Scream" sau în "Sleepwalker".

Hayden Panettiere se lupta cu dependenţa de la 15 ani

Hayden s-a confruntat cu dependența încă de la 15 ani, când a spus că a început să ia așa-numite "happy pills" ca să pară mai "energică" în timpul interviurilor. Ulterior, problemele s-au agravat, inclusiv în perioada în care s-a confruntat cu depresie postpartum după nașterea fiicei sale, în 2014.

A povestit și cât de greu i-a fost să-i acorde fostului logodnic, campionul ucrainean la box Vladimir Klitschko, custodia fiicei lor, Kaya, pentru a putea primi ajutor.

În memoriile publicate în luna mai, Panettiere descria despărțirea de fiica sa drept una dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții și spunea că, în ciuda dificultăților, păstra o relație apropiată cu ea. Copilul locuiește în Ucraina cu tatăl ei.

Într-un interviu acordat emisiunii "Good Morning America" în 2022, redifuzat de ABC News, Panettiere a vorbit deschis despre lupta sa cu alcoolismul şi depresia postpartum.

Fratele ei, Jansen Panettiere, a decedat subit la vârsta de 28 de ani, în februarie 2023, din cauza cardiomegaliei şi a unor complicaţii la nivelul valvei aortice.

Tatăl actriţei, Skip Panettiere, a cerut într-un comunicat ca familia să aibă parte de intimitate, deoarece "are nevoie de timp pentru a procesa această pierdere inimaginabilă".