Ce ascunde anunțul surpriză al lui Trump despre Israel, chiar în ziua alegerilor: Nu le mai dăm bani

Donald Trump a anunțat în mod surprinzător, chiar în ziua alegerilor pentru Congres pierdute de partidul său, că Statele Unite vor înceta să mai acorde Israelului finanțarea de 4 miliarde de dolari anual sub formă de ajutor militar. Potrivit unei analize CNN, anunțul pare a fi mai mult o manevră politică electorală, fără să însemne neapărat o ruptură între cele două țări.

Anunțul lui Trump, fără doar și poate unul dintre cei mai apropiaţi președinți americani de Israel, a stârnit uimire peste ocean. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat chiar în ziua alegerilor pentru Fox News. Liderul american a spus că Statele Unite vor înceta să mai acorde Israelului aproape 4 miliarde de dolari anual asistenţă militară, motivând că ţara se poate descurca singură, fiind suficient de prosperă. Nu a explicat însă când și cum va fi oprit ajutorul.

"Am încheiat un acord prin care acordăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an și, în urmă cu câteva luni, am ajuns la o înțelegere să oprim acest lucru... Ei sunt de acord, pentru că, știți, au devenit o țară foarte prosperă", a spus el. Trump a adăugat că SUA îi vor ajuta pe israelieni dacă vor avea nevoie. "Dar, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai plăti Israelului".

Este vorba despre un acord încheiat în 2016, în timpul administrației Obama, care prevede ca SUA să a acorde Israelului anual aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual sub formă de asistență militară până în 2028. Nu este clar nici dacă Trump vrea să oprească finanțarea înainte de expirarea acordului sau doar să nu îl mai prelungească.

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Anunțul i-a făcut pe mulți americani să ridice din sprâncene. A venit într-un moment crucial, nu doar în SUA, ci şi în Israel, care se află într-un impas politic după alegerile de săptămâna trecută, viitorul lui Netanyahu fiind incert.

Potrivit CNN, Trump ar fi făcut declarația într-un moment disperat, fix în ziua alegerilor, ca să se apere de criticile democraților care îl acuză că dă miliarde de dolari pentru Israel, în timp ce americanii se confruntă cu prețuri ridicate. Pe lângă acest lucru, gestul ar putea fi interpretat și ca o încercare de a reintra în grațiile alegătorilor republicani nemulțumiți de implicarea SUA în conflictele din Orientul Mijlociu.

Un alt fapt important de menționat este că cea mai mare parte a celor 4 miliarde de dolari este cheltuită pentru cumpărarea de arme și echipamente destinate armatei israeliene, exclusiv de la producători americani. Prin urmare, acordul are implicații profunde pentru companiile și joburile din SUA.

Este dificil de spus dacă declarația lui Trump înseamnă că ajutorul american va fi oprit imediat. Și chiar dacă ar fi adevărat, nu ar echivala cu o ruptură strategică între cei doi aliați, punctează CNN.

Acum, americanii se întreabă cum va arăta cooperarea militară dintre SUA și Israel în viitor. Mai ales că Netanyahu a declarat pentru The Economist, în ianuarie, că dorește să "reducă treptat" ajutorul militar american acordat Israelului în decurs de zece ani și că această schimbare este "în pregătire".

Analiști de politică externă care au lucrat atât în administrații republicane, cât și democrate susțin că Israelul are acum o economie atât de puternică, încât nu mai are nevoie de ajutor american pentru a cumpăra echipamente militare.

Ei au estimat că legăturile dintre producătorii americani de armament și Israel vor rămâne puternice. Drept dovadă, armatele celor două țări au colaborat recent mai strâns ca niciodată.