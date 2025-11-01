Miercuri, alţi cinci suspecţi în cazul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru, comis pe 19 octombrie, au fost capturaţi chiar înainte de startul unui meci de fotbal, între Paris FC şi Olympique Lyonnais. Ghinion pentru ei: nu au mai apucat să vadă nicio fază de joc. Suspecţii au fost reţinuţi de poliţie în timp ce aşteptau la coadă să-şi cumpere bere, relatează Le Parisien.

Ce au făcut hoţii de la Luvru după ce au furat bijuteriile. Poliţiştii i-au săltat chiar de pe stadion - Shutterstock

Unul dintre suspecţii care ar fi fost implicaţi în jaful de la Luvru a fost reţinut de poliţie în Seine-Saint-Denis, iar ceilalţi în arondismentul 16 din Paris. Şi nu oriunde: în apropierea stadionului Jean-Bouin, potrivit informaţiilor confirmate joi seară de franceinfo, citate de Le Parisien. Arestul s-ar fi desfăşurat rapid şi fără incidente, presupuşii infractori fiind luaţi prin surprindere.

Celelalte trei persoane care se aflau alături de suspect în rând ar face şi ele parte din cercul său. La fel ca individul arestat în Seine-Saint-Denis, "sunt persoane care ar putea să ne ofere informaţii despre modul în care s-au desfăşurat aceste evenimente", afirmă procurorul din Paris, Laure Beccuau.

Hoţii de la Luvru au lăsat în urmă peste 150 de probe

Planul hoţilor de la Luvru părea desprins dintr-un film de la Hollywood: un camion cu scară retractabilă, o spargere spectaculoasă prin fereastră şi doar şapte minute pentru a pune mâna pe bijuterii. Totul părea perfect pus la punct.

Echipa a eşuat însă într-un detaliu esenţial. Nu a reuşit să dea foc camionului şi uneltelor folosite, lăsând în urmă 150 de probe, inclusiv amprente şi urme ADN.

Mai mult, potrivit unor surse, cineva ar fi încercat să vândă bijuteriile pe darknet direct unei firme de securitate colaboratoare cu Luvru.

