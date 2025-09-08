Ce vrea SUA de la UE pentru a prăbuși economia Rusiei. Kremlinul: Nicio sancțiune nu ne va schimba poziția

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Statele Unite cer Europei să susțină potențiale sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol din Rusia, în încercarea de a "prăbuși economia Rusiei". Spune că, în acest fel, Vladimir Putin va putea fi forțat să vină la masa negocierilor. El a subliniat că doar o presiune comună SUA-UE ar putea forța Rusia să negocieze. Nicio sancțiune nu ne va schimba poziția, este reacţia Kremlinului la aceste declaraţii.

Secretarul american al Comerțului, Scott Bessent, a declarat duminică că SUA sunt "pregătite să facă să crească presiunea" asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar. "Suntem pregătiți să creștem presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze" a declarat Bessent la NBC News.

"Ne aflăm într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă. Iar dacă SUA și Uniunea Europeană pot interveni, impunând mai multe sancțiuni și tarife secundare asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, economia Rusiei va intra în colaps total, iar acest lucru îl va forța pe președintele Putin să vină la masa negocierilor", a completat.

Kremlinul: Nicio sancțiune nu va putea determina Rusia să își schimbe poziția

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni presei ruse că sancțiunile impuse Rusiei de către SUA și Uniunea Europeană nu au avut efectul scontat şi a acuzat Kievul și capitalele europene că exercită presiuni asupra Washingtonului pentru a impune noi sancțiuni, subliniind că nicio sancțiune nu va putea face Rusia să-și schimbe poziția.

"Sancțiunile sunt o temă susținută cu fermitate de regimul de la Kiev și de țările europene. Ele fac tot posibilul pentru a atrage Washingtonul în orbita lor și a-i impune aceste sancțiuni. Desigur, luăm în considerare toate declarațiile", a declarat Peskov

"Pentru noi, ar fi de preferat să ne atingem obiectivele și să ne asigurăm securitatea prin metode politico-diplomatice, dar în condițiile în care acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de reciprocitate, continuăm operațiunea militară specială (n.r. termenul folosit de Kremlin pentru războiul din Ucraina)", a explicat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Trump declară că este pregătit pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei

Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică. Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni împotriva Rusiei, preşedintele american a răspuns: "Da, sunt!".

Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri Moscova cu noi sancţiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forţelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puţin cinci morţi şi lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

UE analizează noi sancţiuni împotriva băncilor şi companiilor energetice ruseşti

Uniunea Europeană analizează noi sancţiuni împotriva mai multor bănci şi companii energetice ruseşti, în cadrul unei noi rude de măsuri care să îl preseze pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Noul pachet de sancţiuni, care ar urma să fie cel de al 19-lea adoptat de blocul comunitar de la debutul invaziei ruseşti în Ucraina, în 2022, ar putea include de asemenea sancţiuni împotriva sistemelor de plăţi şi cardurilor de credit din Rusia, a platformelor de tranzacţionare a criptomonedelor şi noi restricţii vizând comerţul cu petrol al Rusiei, au dezvăluit surse din apropierea acestui dosar.

Blocul comunitar speră să îşi coordoneze o parte din ultimele sale măsuri cu SUA, au mai spus sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. O delegaţie de oficiali europeni se va deplasa săptămâna aceasta la Washington pentru întâlniri cu omologi americani şi a discuta posibile acţiuni comune.

"Suntem pregătiţi să creştem presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noştri din Europa să ne urmeze exemplul", a spus duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta a adăugat că SUA şi Europa discută noi sancţiuni şi tarife secundare pentru Rusia, în speranţa că un colaps al economiei ruseşti îl va forţa pe Putin să demareze negocieri de pace cu Ucraina.

Moscova este vizată deja de sancţiuni aspre din partea SUA şi a Europei, dar a putut să evite o parte din impactul lor prin achiziţionarea de articole restricţionate din China şi alte terţe ţări, precum şi prin găsirea de clienţi pentru petrolul şi gazele sale în India şi alte părţi. Pe lângă noi taxe pentru cumpărătorii de petrol rusesc, SUA pregătesc sancţiuni pentru flota din umbră de petroliere folosită de Moscova precum şi pentru companiile petroliere Rosneft PJSC şi Lukoil PJSC, printre alte posibile măsuri, a dezvăluit anterior Bloomberg.

Cel mai nou pachet de măsuri analizat de UE ar putea include sancţiuni pentru flota din umbră de petroliere folosită de Rusia, asupra traderilor de petrol din ţările terţe precum şi o interdicţie vizând re-asigurarea tancurilor petroliere sancţionate. De asemenea, UE ar putea înăspri sancţiunile asupra marilor companii petroliere ruseşti prin eliminarea excepţiilor de care se bucură în prezent unele firme, precum Rosneft. În plus, Bruxelles-ul analizează posibilitatea de a introduce interdicţii la exportul mai multor bunuri şi produse chimice utilizate de industria militară rusească precum şi restricţii comerciale pentru firmele străine, inclusiv pentru cele din China, care furnizează astfel de produse.

