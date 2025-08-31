Cea mai bogată prinţesă din Europa s-a măritat. Marie Caroline de Liechtenstein i-a spus "Da" unui venezuelean

Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează DPA, citat de Agerpres.

Nunta Prințesei Marie Caroline a Liechtensteinului și Leopoldo Maduro Vollmer la catedrala din Vaduz - Profimedia

Tânăra în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elveţian Blick drept "cea mai bogată prinţesă din Europa".

Cea mai bogată prinţesă din Europa s-a măritat

Ea s-a căsătorit cu Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, un manager de investiţii din Venezuela, la Catedrala Sfântul Florin. Sărbătorile au continuat după ceremonie în castelul familiei princiare.

Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată datorită proprietăţilor sale imobiliare, bancare şi forestiere.

Acest principat din inima Alpilor are o suprafaţă de numai 160 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 40.000 de locuitori.

