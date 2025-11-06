Cehia ar putea diminua ajutorul militar pentru Ucraina. Anunţul oficial

Cehia ar putea diminua semnificativ livrările de armament și muniție către Ucraina, după ce viitorul guvern condus de Andrej Babis ar intra în funcțiune. Anunțul a fost făcut de Filip Turek, posibilul viitor ministru de externe.

Filip Turek, președintele Partidului Automobiliștilor a anunțat că viitorul executiv: "va prioritiza eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a atenua riscurile de conflict în Europa, trecând de la ajutorul militar finanțat din bugetul național la sprijin umanitar și concentrându-se pe nevoile de securitate ale Cehiei", adăugând că "va fi ghidat de protejarea pragmatică a intereselor naționale", conform Politico.

Fondat în 2022, Partidul Automobilișitlor a câștigat șase locuri în Parlament, ajungând să aibă un rol decisiv în formarea guvernului. Filip Turek este luat în calcul pentru funcția de ministru de externe, însă nominalizarea sa ar putea fi contestată de președintele Petr Pavel, pe fondul unei anchete legate de postări controversate din mediul online.

Premierul desemnat Andrej Babis a evitat până acum să clarifice dacă va continua programul actual de furnizare de muniții către Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul de externe Jan Lipavský a criticat ideile de oprire a sprijinului pentru ucraina, subliniind: "Limitarea ajutorului militar ceh către Ucraina este o veste care cu siguranță va aduce o mare bucurie soldaților ruși de pe linia frontului. Se consideră un cadou de Crăciun de la Babis pentru Vladimir Putin".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰