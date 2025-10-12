Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru al 8-lea mandat. Cine sunt rivalii săi

Cel mai în vârstă preşedinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidenţiale care au loc în această ţară din Africa Centrală, informează dpa, citată de Agerpres.

Biya, în vârstă de 92 de ani, este preşedintele statului din 1982. El candidează împotriva a 10 bărbaţi şi o femeie. Doar liderul Guineei Ecuatoriale, ţara vecină cu Camerunul, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, se află în funcţie de mai mult timp la nivel mondial. Mbasogo, în vârstă de 83 de ani, este preşedinte din 1979. Camerunul este o democraţie multipartită, dar opoziţia, societatea civilă şi libertatea de exprimare şi a mass-media sunt sever restricţionate.

Câţi oameni au drept de vot în Camerun

Din cei aproximativ 30 de milioane de locuitori ai Camerunului, 8 milioane sunt alegători înregistraţi, reprezentând doar puţin peste jumătate din persoanele cu drept de vot. Se aşteaptă ca rezultatele să fie anunţate la două săptămâni după alegeri. Câştigătorul va fi candidatul care primeşte cele mai multe voturi.

Biya a primit 71% din voturi în 2018, conform rezultatelor oficiale, în timp ce candidatul clasat pe locul doi a primit 14%.. Anul acesta, unii dintre cei mai puternici candidaţi sunt fostul ministru şi purtător de cuvânt al guvernului Issa Tchiroma Bakary, în vârstă de 76 de ani, şi fostul premier Bello Bouba Maigari, în vârstă de 77 de ani, care a părăsit guvernul în vară pentru a candida împotriva lui Biya. Camerunul, cândva colonie germană, a fost împărţit între Franţa şi Regatul Unit după Primul Război Mondial şi şi-a câştigat independenţa în 1960.

Într-un conflict dintre majoritatea francofonă şi regiunile anglofone ale ţării, cel puţin 6.500 de oameni au fost ucişi şi aproximativ 600.000 au fost strămutaţi din 2017. Nordul este în continuare afectat de atacurile grupării teroriste islamiste Boko Haram din Nigeria. Alte probleme ale Camerunului includ nivelul ridicat al datoriei, corupţia, infrastructura precară şi şomajul în rândul tinerilor. Se estimează că aproximativ 40% dintre locuitorii ţării trăiesc în sărăcie.

