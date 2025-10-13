Cel mai bun ciclist din lume, învins de un amator de 44 de ani în Slovenia

Tadej Pogacar, considerat cel mai bun ciclist din lume, a fost întrecut în cursa " Provocarea Pogi " de britanicul Andrew Feather, un avocat amator în vârstă de 44 de ani. Cursa a avut loc în satul natal al slovenului și a adunat aproape 1.200 de participanți.

Campionul mondial Tadej Pogacar a fost învins în Slovenia de un ciclist amator de 44 de ani. La cursa ciclistă au participat aproape 1.200 de cicliști.

Andrew Feather, un ciclist amator în vârstă de 44 de ani, a reușit să-l învingă pe Tadej Pogacar pe terenul său natal din Slovenia, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. La cursa numită "Provocarea Pogi" au participat 1.189 de cicliști.

Pogacar a fost depășit cu peste două minute

Cursa a permis oricui să-l înfrunte pe Tadej Pogacar pe o urcare de 13,9 km, cu plecare din satul natal al campionului și terminare la o altitudine de 1.600 de metri într-o mică stațiune de schi.

Cicliștii amatori au primit un avantaj față de cel mai bun ciclist de pe planetă: un avans de șase minute. Campionul mondial a reușit să-i depășească pe toți participanții cu excepția unui avocat britanic care a ajuns în vârful traseului în 44 de minute și 15 secunde. Slovenul a terminat cursa la mai mult de două minute în spatele britanicului.

