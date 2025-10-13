Antena Meniu Search
Cel mai bun ciclist din lume, învins de un amator de 44 de ani în Slovenia

Tadej Pogacar, considerat cel mai bun ciclist din lume, a fost întrecut în cursa "Provocarea Pogi" de britanicul Andrew Feather, un avocat amator în vârstă de 44 de ani. Cursa a avut loc în satul natal al slovenului și a adunat aproape 1.200 de participanți.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 16:55
Andrew Feather, un ciclist amator în vârstă de 44 de ani, a reușit să-l învingă pe Tadej Pogacar pe terenul său natal din Slovenia, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. La cursa numită "Provocarea Pogi" au participat 1.189 de cicliști.

Pogacar a fost depășit cu peste două minute

Cursa a permis oricui să-l înfrunte pe Tadej Pogacar pe o urcare de 13,9 km, cu plecare din satul natal al campionului și terminare la o altitudine de 1.600 de metri într-o mică stațiune de schi.

Cicliștii amatori au primit un avantaj față de cel mai bun ciclist de pe planetă: un avans de șase minute. Campionul mondial a reușit să-i depășească pe toți participanții cu excepția unui avocat britanic care a ajuns în vârful traseului în 44 de minute și 15 secunde. Slovenul a terminat cursa la mai mult de două minute în spatele britanicului.

Redactia Observator
