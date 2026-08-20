Un complex turistic din județul Vâlcea a achitat, timp de aproape trei ani, salarii "la negru" în valoare totală de 4,3 milioane de lei pentru 70 de angajați. Potrivit ANAF, firma completa veniturile prevăzute în contracte cu sume pentru care nu erau declarate și plătite obligațiile fiscale. În urma controalelor, inspectorii au stabilit taxe suplimentare de 1,8 milioane de lei, sumă achitată ulterior de societate, care a recunoscut neregulile, potrivit News.ro.

Cum a descoperit ANAF salariile "la negru" de la un complex turistic din Vâlcea. Suma plătită de firmă - Hepta

"În cadrul verificărilor naţionale din domeniul HORECA, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un complex turistic din judeţul Vâlcea, care timp de aproape trei ani a plătit ilegal 70 de angajaţi prin suplimentarea salariilor contractuale a acestora cu sume care nu au fost evidenţiate în documente contabile şi pentru care nu s-au îndeplinit obligaţiile fiscale", se arată într-un comunicat al ANAF.

O agendă cu plăți informale a scos la iveală evidența dublă

Cu ocazia controlului a fost descoperită o evidenţă dublă a unor plăţi de natură salarială, existând o agendă în care erau consemnate diferite plăţi informale acordate în mod sistematic angajaţilor.

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"Din verificarea datelor din declaraţiile fiscale depuse, respectiv evidenţa contabilă a societăţii şi din investigaţiile efectuate s-a constatat faptul că reprezentanţii societăţii au folosit pentru plăţi ilegale, în perioada 2022-2025, suma de 4,30 de milioane lei care provenea din societate. Sumele retrase au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii prin utilizarea unor documente care indicau situaţii de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinaţia reală a acestora şi de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială", se precizează în document.

Cum sunt afectați angajații de contribuțiile sociale neplătite

ANAF arată că inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaţilor şi au calculat obligaţii fiscale suplimentare care totalizează 1,88 milioane de lei, sumă pe care societatea a achitat-o integral la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă, recunoscând astfel faptele săvârşite.

Controalele inspectorilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale şi menţinerea unui mediu fiscal echitabil.

"Virarea incompletă sau defectuoasă a contribuţiilor sociale obligatorii afectează atât realizarea veniturilor bugetare, cât şi dreptul angajaţilor la protecţia socială asigurată de pensie şi servicii medicale", se menţionează în document.