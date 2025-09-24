Cel puţin 20 de persoane au fost rănite miercuri după ce o dronă lansată din Yemen a lovit oraşul israelian Eilat de la Marea Roşie, aflat la graniţa cu Iordania şi Egipt. Anunţul a fost făcut de serviciul medical de urgenţă Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii, potrivit Mediafax care citează Reuters.

Cel puţin 20 de răniţi într-un atac cu dronă lansat din Yemen asupra unui oraş din Israel - X/Israel Defense Forces

Serviciul medical de urgenţă Magen David Adom (MDA) a anunţat că două persoane au fost grav rănite, în timp ce altele au suferit răni uşoare.

Armata israeliană a declarat că o dronă lansată din Yemen a căzut în oraşul Eilat, adăugând că au avut loc doar încercări de interceptare.

Ziarul Israel Hayom a precizat, citând o investigaţie iniţială, că sistemele de apărare aeriană nu au reuşit să intercepteze drona. Atacul de miercuri are loc la câteva zile după ce rebelii houthi din Yemen, sprijiniţi de Iran, au lansat o dronă care s-a prăbuşit într-o zonă cu hoteluri din Eilat, soldându-se cu pagube materiale, însă fără a se înregistra victime.

Rebelii houthi au lansat rachete şi drone către Israel, gruparea afirmând că acţionează în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza. Majoritatea zecilor de rachete şi drone lansate din Yemen au fost interceptate sau au ajuns în apropierea teritoriului israelian.

Israelul a ripostat prin bombardarea zonelor controlate de houthi în Yemen, inclusiv portul vital Hodeida, situat în vestul ţării. Houthi, care controlează cele mai populate zone din Yemen, au atacat şi nave în Marea Roşie de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023

