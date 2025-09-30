Cel puţin 22 de persoane au fost ucise şi peste 100 rănite în timpul protestelor care au loc în Madagascar, a anunţat luni Biroul ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Madagascarului a declarat că va dizolva guvernul, după zile întregi de proteste conduse de tineri împotriva întreruperilor de apă și energie electrică, potrivit Mediafax.

"Recunoaștem şi ne cerem scuze dacă membrii guvernului nu și-au îndeplinit sarcinile care le-au fost atribuite", a declarat preşedintele Madagascarului Andry Rajoelina într-un discurs televizat adresat națiunii.

Protestele așa-numite Gen-Z au adunat mii de demonstranți, în majoritate tineri, care au ieșit în stradă în orașele din Madagascar începând de joi, sub sloganul: "Vrem să trăim, nu să supraviețuim".

Șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU a condamnat violenţa folosită de forțele de securitate pentru a reprima tulburările, afirmând că cel puțin 22 de persoane au fost ucise și alte 100 rănite, potrivit BBC.

Ministerul de Externe al Madagascarului a respins cifrele ONU, susținând că datele sunt "bazate pe zvonuri sau informații eronate".

Protestele au început în capitala Antananarivo, dar s-au extins ulterior în opt orașe din toată țara

În Antananarivo a fost impusă o stare de urgență de la apus până la răsărit, după ce au fost semnalate violențe și jafuri, poliția folosind gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Printre victime se numără protestatari, dar şi trecători ucişi de membri ai forţelor de securitate, precum şi alte persoane ucise în cursul unor violenţe şi jafuri generalizate, comise de indivizi şi bande care nu au legătură cu protestatarii, se arată în comunicatul Înaltului comisar pentru drepturile omului, Volker Turk.

Mii de protestatari, chemaţi prin intermediul reţelelor de socializare de o mişcare numită Gen Z, au ieşit pe străzile capitalei, extinzându-şi revendicările dincolo de nemulţumirea faţă de întreruperile constante ale furnizării de apă şi electricitate.

Insula din Oceanul Indian, care rămâne una dintre cele mai sărace ţări din lume, a cunoscut în mod regulat revolte populare împotriva puterii de la independenţa sa, în 1960. În 2009, aceste revolte au culminat cu înlăturarea fostului preşedinte Marc Ravalomanana.

