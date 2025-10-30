Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni Profimedia

Astfel de tragedii nu sunt accidente izolate, ci episoade recurente în istoria modernă a marilor orașe, momente în care nepăsarea, corupția sau ignoranța s-au întâlnit cu spații supraaglomerate, instalații improvizate și lipsa controalelor.

Deși fiecare caz are particularitățile sale, toate au în comun un lucru: victimele nu au avut nicio șansă. Zeci de tineri au pierit, prinşi într-o capcană mortală, fără nicio vină, fără nicio scăpare. Multe dintre aceste incendii au schimbat legislații, au forțat autoritățile să regândească normele de siguranță sau au dus la reforme. Altele, însă, au fost urmate doar de promisiuni uitate, lăsând în urmă doar dezastru, durere şi întrebări rămase fără un răspuns.

Clubul Cocoanut Grove - 28 noiembrie 1942, Boston, SUA

Cel mai grav incendiu din istorie petrecut într-un club a avut loc la 28 noiembrie 1942, în clubul Cocoanut din Boston, SUA. Pentru cei veniţi să se bucure de muzică, seara a devenit scena uneia dintre cele mai grave catastrofe provocate de incendiu într-un spaţiu public pentru distracţie.