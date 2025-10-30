Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
Sute de oameni și-au pierdut viața, în ultimele decenii, în incendii izbucnite în cluburi de noapte din întreaga lume. Cele mai devastatoare tragedii au avut cauze comune: ignorarea regulilor de siguranță, folosirea materialelor inflamabile în spații închise, lipsa căilor adecvate de evacuare, dar și suprapopularea acestor locuri. În spatele fiecărei statistici se află zeci de vieți curmate, familii distruse și comunități marcate pentru totdeauna. În România, tragedia din Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015 a devenit simbolul ignoranţei dovedite de autorităţi şi a arătat, în mod tragic, care e deznodământul unor riscuri ignorate: 65 de tineri au murit, zeci trăiesc și astăzi cu răni fizice și sufletești adânci, în urma unei seri care - în doar câteva clipe - a adus iadul pe pământ.
Ca o tragedie trasă la indigo, în luna martie a anului 2024, în orașul Kocani din Macedonia de Nord, un club de noapte s-a transformat într-un mormânt colectiv după ce un incendiu izbucnit în timpul unei petreceri a mistuit clădirea în câteva minute. Zeci de tineri aflați în interiorul clubului Pulse nu au mai reușit să iasă la timp, iar flăcările s-au extins rapid din cauza materialelor inflamabile și a lipsei unei evacuări corespunzătoare.
Autoritățile au anunțat atunci o anchetă amplă privind neregulile descoperite: clubul nu avea autorizație de securitate la incendiu, iar sistemele de stingere și semnalizare erau inexistente. Cel puţin 59 de persoane şi-au pierdut viaţa în acea seară, iar alte 150 au rămas cu răni adânci.
Astfel de tragedii nu sunt accidente izolate, ci episoade recurente în istoria modernă a marilor orașe, momente în care nepăsarea, corupția sau ignoranța s-au întâlnit cu spații supraaglomerate, instalații improvizate și lipsa controalelor.
Deși fiecare caz are particularitățile sale, toate au în comun un lucru: victimele nu au avut nicio șansă. Zeci de tineri au pierit, prinşi într-o capcană mortală, fără nicio vină, fără nicio scăpare. Multe dintre aceste incendii au schimbat legislații, au forțat autoritățile să regândească normele de siguranță sau au dus la reforme. Altele, însă, au fost urmate doar de promisiuni uitate, lăsând în urmă doar dezastru, durere şi întrebări rămase fără un răspuns.
Clubul Cocoanut Grove - 28 noiembrie 1942, Boston, SUA
Cel mai grav incendiu din istorie petrecut într-un club a avut loc la 28 noiembrie 1942, în clubul Cocoanut din Boston, SUA. Pentru cei veniţi să se bucure de muzică, seara a devenit scena uneia dintre cele mai grave catastrofe provocate de incendiu într-un spaţiu public pentru distracţie.
Clubul era unul dintre cele mai populare localuri ale vremii, dar decorurile erau extrem de inflamabile, şi ieşirile de urgenţă insuficiente. Fusese aranjat în așa fel încât să semene cu un paradis tropical, cu palmieri de hârtie, fâșii de mătase colorate și alte materiale inflamabile.Din cele 13 uși ale clubului, doar cea principală și alte două uși mici de acces erau deschise. Incendiul a pornit de la folosirea neglijentă a unui băț de chibrit.
Bilanţul tragediei: aproximativ 492 de persoane au murit, fiind considerat cel mai puternic incendiu într‑un club de noapte din istorie. Printre cauzele majore s‑au numărat: decorul din material textil uşor de aprins, spaţiul supraîncărcat, uşile care se deschideau spre interior şi un sistem de evacuare inadecvat.
Tragedia a condus la schimbări semnificative în legislaţia privind siguranţa la incendiu în SUA. Au fost implementate legi pentru noi pentru ieşiri de urgenţă, controlul supraîncărcării localurilor şi implementarea sistemelor de sprinklere. Dar a lăsat sute de familii distruse pentru câteva reguli decise...prea târziu.
Subsolul clădirii Dongbu - 25 decembrie 2000, China
În seara de 25 decembrie 2000, în oraşul Luoyang din provincia Henan, China, un incendiu devastator a izbucnit într‑o clădire comercială cu mai multe etaje, în care se afla şi o discotecă la nivel superior, potrivit The Guardian.
Potrivit rapoartelor, peste 309 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite grav. Cauza principală: un muncitor care lucra la sudură în spatele unui panou metalic a generat scântei ce au intrat într‑o zonă cu lemn şi materiale inflamabile, unde se afla clubul. Încăperile erau practic lipsite de evacuare eficientă pentru nivelul respectiv şi nu trebuiau să aibă aviz de funcţionare.
Clubul de noapte Kiss - 27 ianuarie 2013, Santa Maria, Brazilia
În noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2013, în clubul Kiss, oraşul Santa Maria din Brazilia s‑a produs unul dintre cele mai devastatoare incendii din istoria Americii de Sud. Este considerată a doua cea mai mare catastrofă produsă de flăcări din istoria Braziliei, întrecută doar de incendiul de la Marele Circ American din 17 decembrie 1961, orașul Niteroi, care a ucis 503 oameni.
Peste 240 de oameni au pierit în flăcări, iar alţi peste 600 au ajuns în stare gravă la spital cu arsuri, după o petrecere studenţească. În interior fuseseră folosite artifiii şi alte materiale pirotehnice care au aprins spuma acustică de pe tavan, flăcările răspândindu-se în doar câteva clipe.
Clubul funcţiona peste capacitate, avea puţine ieşiri, iar fumul toxic care a umplut rapid încăperea i-a năucit pe oameni. În urma tragediei au fost instituite noi reforme legislative aplicate cluburilor de noapte.
Discoteca Ozone Disco - 18 martie 1996, Filipine
La 18 martie 1996, într‑un club numit Ozone Disco, în Quezon City, regiunea Metro Manila din Filipine, s‑a produs un incendiu devastator. Cel puţin 162 de oameni au murit, iar alţi peste 90 au fost răniţi grav. Clubul avea o singură ieşire, iar uşa se deschidea spre interior.
Spaţiul era supraaglomerat, înăuntru fiind aproximativ 350 de persoane în ciuda faptului că localul avea o capacitate mult mai mică, iar sistemele de avertizare şi stingere în caz de incendiu lipseau. În momentul în care oamenii şi-au dat seama ce se întâmplă, s-a creat o busculadă, izbindu-se în uşă şi nemaiputând ieşi, relatează Business Inqurer. În plus, ieșirea din club a fost blocată, din exterior, de responsabilii cu securitatea localului, care au crezut că înăuntru avea loc o revoltă.
Astăzi, tragedia este adesea citată în Filipine drept simbol al ignorării reglementărilor de siguranţă şi al consecinţelor pe termen lung pentru supravieţuitori.
Clubul Rhythm - 23 aprilie 1940, Natchez, Mississippi, SUA
În noaptea de 23 aprilie 1940, clubul Rhythm s‑a transformat într‑o cuşcă a morţii, după un incendiu catastrofal izbucnit înăuntru.
Clădirea, inițial o fostă fierărie, avea o singură ieşire, iar uşa, asemenea clubului Ozone - se deschidea pe interior, evacuarea devenind aproape imbosibilă. Aproximativ 209 persoane au pierit în flăcări, alte sute fiind rănite, relatează Mississippi Blue Trail. Decoraţiunile erau alcătuite din muşchi uscat și elemente de lemn, toate extrem de inflamabile au fost un ingredient fatal în combinaţie cu fumul dens. incendiul s-a propagat rapid, mistuind totul în jur.
Clubul Cromanon - 30 decembrie 2004, Buenos Aires, Argentina
La 30 decembrie 2004, clubul Repiblica Cromanon din Buenos Aires a devenit scena uneia dintre cele mai dramatice tragedii din America de Sud. Aproape 200 de oameni au murit, iar cel puţin 1.492 au fost răniţi grav.
Flăcările au pornit de la efectele pirotehnice folosite pe scenă de trupa Callejeros, care a atins plafonul decorat cu spumă ignifugă şi elemente inflamabile. Mai mult, uşile de evacuare erau blocate sau înlănțuite, ceea ce a transformat localul într‑o adevărată capcană. În public se aflau 3 000 de persoane.
În urma investigaţiilor, proprietarii clubului şi responsabilii au fost condamnaţi pentru omor şi abuz în serviciu, iar evenimentul a generat proteste masive în Argentina şi o reevaluare a normelor de siguranţă în localuri de noapte.
Beverly Hills Supper Club - 28 mai 1977, Southgate/Kentucky, SUA
În seara zilei de 28 mai 1977, o petrecere organizată în interiorul Beverly Hills Supper Club, localizat în Southgate, Kentucky, s‑a încheiat tragic. 165 de persoane au murit, iar peste 200 au fost rănite.
Clubul fusese extins de-a lungul anilor într‑un complex cu multiple săli, iar conform raportului de anchetă, funcţiona mult peste capacitate. În fiecare sală ajungeau să se strângă între 1.000 - 1.300 de tineri, deşi uşile erau infime. În plus, sistemele de alarmă, detecţie a fumului şi sprinklerele erau absente sau nefuncţionale, iar traseele de evacuare erau încâlcite şi slab semnalizate. În seara fatidică, toate aceste nereguli au smuls orice şansă a aproape 200 de tineri de a se putea salva.
Clubul Khromaya - 5 decembrie 2009, Rusia
Cel mai mare incendiu din Rusia, petrecut după căderea URSS, a fost cel din noaptea de 5 decembrie 2009, la clubul de noapte Khromaya Loshad din orașul Perm. Au decedat 156 de persoane, în jur de 160 fiind grav rănite.
Deși ipoteza inițială a fost cea a unui atac terorist, ancheta a scos la iveală folosirea iresponsabilă a efectelor pirotehnice ca fiind cauza tragediei.
