Ţările europene au termen cinci ani să se pregătească pentru război. Comisia Europeană a cerut statelor membre să crească investiţiile în Apărare şi a anunţat patru noi proiecte, printre care şi aşa-zisul "Zid anti-drone". Informarea a venit la câteva ore după ce Ucraina a cerut României şi celorlalţi aliaţi să aloce un sfert de procent din PIB pentru sprijin militar acordat Kievului.

Cele patru iniţiative propuse de Comisia Europeană au ca scop pregătirea Europei pentru un posibil atac al Rusiei până în 2030. Foaia de parcurs prevede un proiect de apărare anti-drone care să fie gata în doi ani, supravegherea flancului estic, un scut aerian şi unul spaţial.

"Europa de Est suportă greul acestei ameninţări iar acest lucru merită atenţie sporită. Supravegherea pe Flancul Estic va reuni toate capacităţile necesare pentru a apăra această parte din Europa împreună: sisteme contra drone, dar şi apărare la sol, apărare antiaeriană, maritimă şi gestiunea frontierelor. Obiectivul este ca totul să fie gata până în 2028" a declarat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

Planul a fost anunţat la Bruxelles, la câteva ore după ce Rusia a atacat Ucraina cu peste 330 de drone şi rachete. Pentru 2026, Ucraina estimează bugetul militar la 120 de miliarde de dolari.

Articolul continuă după reclamă

"Ucraina va acoperi jumătate, 60 de miliarde, din resursele naţionale. Cerem partenerilor să acopere cealaltă jumătate. [...] Aliaţii noştri europeni şi non-europeni să aloce nu mai puţin de 0,25% din PIB sprijinului militar pentru Ucraina" a spus ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal.

SUA, gata să ajute Ucraina cu rachete Tomahawk

Deşi nu a mai oferit Ucrainei niciun pachet militar de la revenirea la Casa Albă, Donald Trump este gata să ajute cu rachete Tomahawk. Primul transfer ar putea fi între 20 şi 50 de bucăţi, deşi Kievul cere 200. Totul se va decide mâine, la discuţia directă dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump din Biroul Oval.

"Vom discuta despre război cu el. Ei vor să treacă la atac. Voi lua o decizie în privinţa asta" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Cu o rază cuprinsă între 1.600 şi 2.500 de kilometri, rachetele Tomahawk ar putea distruge sute de ţinte precum baze militare sau depozite de combustibil.

"Dacă acest război nu se încheie, dacă nu găsim o cale către pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații noștri, vor lua măsurile necesare pentru a impune costuri Rusiei […] Asta este tot ceea ce contează, puterea brută. Este singurul lucru respectat cu adevărat de beligeranţi" a declarat secretarul american al Războiului, Pete Hegseth.

Locuitorii din Sankt Petersburg cer demisia lui Putin

Unul dintre consilierii lui Putin a declarat însă că Trump blufează şi că nu va trimite Ucrainei rachete Tomahawk, dar şi că Europa nu este gata de război.

Pus sub presiune pe plan extern, Vladimir Putin are probleme şi în Sankt Petersburg, oraşul în care a lucrat pentru Primărie.

"În tot acest timp, unde ați fost? / Opt ani lungi, monștrilor! / Puneți lebedele înapoi pe ecran / Vreau să văd baletul / Lăsați-l pe bătrân să tremure de frică pentru lacul său / Luați privighetorile de pe scenă / Lăsați lebedele să danseze" a fost una dintre melodiile anti-putin scandate în Petersburg.

Sute de tineri au cântat alături de formaţia Stoptime o melodie prin care se cere demisia lui Vladimir Putin. Câteva ore mai târziu, solista de 18 ani a fost arestată şi riscă ani grei de închisoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰