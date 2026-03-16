Cetăţenii kenyeni nu vor mai lupta pentru armata rusă în Ucraina

Ministrul de Externe al Kenyei, Musalia Mudavadi, a declarat luni, în timpul unei vizite la Moscova, că Rusia a fost de acord să înceteze recrutarea de cetăţeni kenyeni pentru a lupta în Ucraina, un fenomen care afectează multe ţări africane.

"Am convenit că kenyenii nu ar trebui să mai fie recrutaţi", a declarat el presei după o întâlnire cu omologul său rus, Serghei Lavrov, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

La rândul său, Lavrov a afirmat că cetăţenii kenyeni au semnat în mod voluntar contracte pentru a lupta alături de armata rusă.

Serviciile de informaţii kenyene estimează că peste 1.000 dintre cetăţenii Kenyei au fost trimişi pe front în Ucraina pentru a lupta alături de armata rusă.

Doar aproximativ 30 dintre aceştia au fost repatriaţi în Kenya, iar mulţi sunt presupuşi a fi morţi.

