China ameninţă Taiwanul şi SUA cu "contramăsuri ferme", pe fondul manevrelor militare din zonă

Tensiunile din Asia-Pacific cresc din nou. China avertizează că va răspunde cu "contramăsuri ferme" la ceea ce numește provocări venite din Taiwan și din partea Statele Unite, pe fondul unor ample manevre militare desfășurate în jurul insulei, scrie Agerpres. Mesajul a fost transmis de ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-un moment în care retorica dură se suprapune peste demonstrații de forță fără precedent în zonă.

Wang Yi a făcut aceste declarații în cadrul unui forum despre situația internațională desfășurat la Beijing, în momentul în care China desfășoară manevre militare de proporții în jurul insulei și după recentele vânzări de arme americane către Taipei.

În timpul intervenției sale, Wang a subliniat că problema Taiwanului este "o chestiune internă a Chinei" și se află "în centrul intereselor sale primordiale". El a afirmat că Beijingul se va opune "cu fermitate" oricărei încercări de a promova independența insulei sau de a-i consolida capacitățile militare cu sprijin extern.

Critici directe la adresa SUA pentru vânzările de arme

Ministrul de externe chinez a menționat că vânzările de arme de către SUA "alimentează tensiunile" din Strâmtoarea Taiwan și constituie, în opinia sa, un amestec în afacerile interne ale țării. El a reiterat că China "nu va renunța" la apărarea suveranității și integrității sale teritoriale.

Declarațiile coincid cu exerciții militare la scară largă efectuate de armata chineză în jurul Taiwanului, inclusiv manevre aeriene și navale și simulări de blocadă, ca răspuns, potrivit Beijingului, atât la activitățile autorităților taiwaneze, cât și la sprijinul militar american pentru insulă.

Armata chineză a anunțat marți dimineață devreme începerea celei de-a doua zile de manevre militare în jurul Taiwanului, implicând unități din armată, marină, forțe aeriene și forță de rachete, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Beijing, Washington și Tokyo pe tema Taiwanului.

Taiwanul respinge pretențiile Beijingului și mizează pe sprijinul american

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a realiza "reunificarea", în timp ce guvernul taiwanez respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului și se bazează pe Statele Unite ca principal furnizor de arme și partener de securitate, amintește EFE.

Escalada retoricii și a acțiunilor militare vine pe fondul unor fricțiuni persistente între China și Statele Unite, ale căror relații trec printr-o etapă de competiție strategică marcată de dispute comerciale, tehnologice și de securitate, Taiwanul fiind una dintre principalele surse de tensiune în regiunea Asia-Pacific.

