China și-a înăsprit tonul la adresa SUA din cauza Iranului. Xi Jinping: Ordinea mondială se prăbușește în haos

China și-a înăsprit marţi tonul la adresa SUA, numid "periculoasă și iresponsabilă" blocarea porturilor iraniene. Folosind cel mai dur limbaj de până acum pentru a descrie colapsul ordinii mondiale conduse de Occident, preşedintele Xi Jinping a transmis de la Beijing, în timpul unei vizite a premierului spaniol Pedro Sanchez, că "ordinea internațională se prăbușește în haos".

Președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat marți, într-un limbaj dur, primele declarații publice despre războiul din Iran de la izbucnirea conflictului, în urmă cu mai bine de o lună. "Ordinea internațională se prăbușește în haos", a declarat Xi, la o întâlnire cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, aflat în vizită la Beijing. Xi Jinping a folosit o expresie chineză care sugerează nu doar haos, ci și degradare morală, explică Bloomberg.

În același timp, şi Ministerul de Externe de la Beijing și-a înăsprit tonul la adresa SUA, în cursul unei zile de activitate diplomatică intensă, calificând drept "periculoasă și iresponsabilă" blocarea porturilor iraniene.

Atât Xi Jinping, cât și Ministerul de Externe al Chinei au promis că Beijingul va juca un rol constructiv în Orientul Mijlociu. Xi și-a prezentat țara drept un factor de stabilitate într-o lume zguduită de abordarea imprevizibilă a lui Donald Trump în materie de comerț și politică externă. Declarațiile dure ale Chinei vin după o serie de vizite ale liderilor mondiali la Beijing, dar și după publicarea unor noi rapoarte economice, care arată că războiul din Orientul Mijlociu a afectat puternic exporturile Chinei în martie, arată Bloomberg.

Deși economia chineză a început anul în forță, susținută de cererea pentru tehnologie și inteligență artificială, războiul din Iran a perturbat exporturile.China devine vulnerabilă, deoarece se bazează pe exporturi pentru a compensa consumul intern slab. Exporturile au crescut cu doar 2,5% în martie, mult sub așteptări, iar surplusul comercial a scăzut semnificativ. În același timp, importurile au crescut puternic, cu 27,8%, cel mai rapid ritm din ultimii ani.

În faţa şefului guvernului spaniol, Xi Jinping a transmis că Spania şi China se află "de partea corectă a istoriei" împotriva "legii junglei". Şeful statului chinez a mai declarat că, modul în care o ţară tratează dreptul şi ordinea internaţională reflectă concepţia sa despre lume, ordine, valori şi responsabilitate. "Atât China, cât şi Spania avem principii şi pledăm pentru justiţie, şi suntem dispuşi să fim de partea corectă a istoriei", a subliniat el. Înaintea întâlnirii, premierul spaniol a cerut Chinei să-și folosească influența globală pentru a contribui la încheierea războaielor din Iran și Ucraina.

Într-o altă întâlnire cu prințul moștenitor al Abu Dhabi-ului, șeicul Khaled bin Mohammed, Xi a reiterat că ţara va continua să joace un "rol constructiv" în Orientul Mijlociu. Deși comunicatul oficial nu a menționat explicit războiul din Iran, el preciza că cele două părți au discutat despre situația actuală din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului. În cadrul întâlnirii, Xi a propus un plan în patru puncte pentru menținerea păcii în Orientul Mijlociu, bazat pe coexistență pașnică, respectarea suveranității, dreptul internațional și dezvoltarea securității.

China a avertizat că războiul împotriva Iranului riscă să arunce Orientul Mijlociu într-o instabilitate și mai profundă. Ministrul de externe Wang Yi a cerut comunității internaționale să intensifice eforturile pentru reluarea negocierilor de pace dintre Iran și SUA, avertizând că actualul armistițiu este fragil și trebuie să reziste.

Ministerul chinez de Externe a calificat blocada navală ordonată de Donald Trump asupra Strâmtorii Ormuz drept "periculoasă și iresponsabilă" și a avertizat că va lua măsuri dacă SUA vor crește tarifele pentru exporturile chineze din cauza conflictului din Iran. Oficialii chinezi nu au comentat în mod direct situația unui petrolier chinez care a traversat marţi zona, dar au cerut încetarea războiului pentru a asigura libera circulație.

