China va depăși Statele Unite în cursa pentru inteligența artificială, avertizează șeful Nvidia

China va depăși Statele Unite în cursa pentru inteligența artificială, datorită costurilor mai mici la energie și a reglementărilor mai permisive, a avertizat șeful celei mai valoroase companii din lume, Nvidia, relatează Financial Times.

Jensen Huang, directorul producătorului american de cipuri Nvidia ajunsă prima companie din lume a cărei capitalizare bursieră a depăşit pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, a declarat pentru Financial Times că Beijingul va câștiga cursa AI cu SUA.

"China va câștiga cursa AI", a spus el cu ocazia summitului "Future of AI" organizat de Financial Times. În urma întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, de săptămâna trecută, administrația Trump a menținut interdicția impusă companiei Nvidia de a nu vinde Chinei cele mai avansate cipuri ale sale.

China a crescut în această săptămână subvențiile la energie

Huang susține că Occidentul, inclusiv SUA și Marea Britanie, este ținut pe loc de "cinism". "Avem nevoie de mai mult optimism", a transmis el. Huang a explicat că noile reguli privind inteligența artificială din mai multe state americane ar putea duce la "50 de reglementări diferite" și a făcut comparație cu subvențiile pentru energie oferite de statul chinez care determină companiile chineze de tehnologie să apeleze la alternative chinezești la cipurile cu AI ale Nvidia. "Energia este gratuită", a spus el.

Potrivit Financial Times, China a crescut în această săptămână subvențiile la energie pentru mai multe centre mari de date operate de giganți tehnologici precum ByteDance, Alibaba și Tencent. Statul chinez a întărit stimulentele privind energia după ce companiile de tehnologie chineze s-au plâns de costurile mai ridicate ale folosirii semiconductorilor produși de companii chineze precum Huawei și Cambricon. Majoritatea acestor sisteme sunt mai puțin eficiente energetic decât cele produse de Nvidia.

Huang a mai avertizat în trecut că cele mai noi modele americane de cipuri cu AI nu sunt cu mult înaintea rivalilor chinezi și a îndemnat guvernul SUA să permită vânzările de cipuri pentru a păstra dependența globală de tehnologia americană. Dar, după întâlnirea cu Xi, Trump a spus săptămâna trecută că nu dorește ca Beijingul să aibă acces la cipurile de ultimă generație Blackwell ale Nvidia. "Pe cele mai avansate nu vom lăsa pe nimeni să le aibă, cu excepția Statelor Unite. Vom permite tranzacții cu Nvidia, dar nu în privința celor mai avansate (cipuri)", a spus Trump pentru CBS.

Nvidia a organizat o conferință pentru dezvoltatori la Washington săptămâna trecută, în încercarea de a obține sprijin din partea guvernului SUA.

Cum a ajuns Nvidia la o valoare de piață de peste 5.000 de miliarde de dolari

Nvidia a ajuns la o valoare de piață de 5.000 de miliarde de dolari săptămâna trecută, sub impulsul comentariilor făcute de Trump conform cărora intenționa să discute despre cipurile Blackwell cu Xi în Coreea de Sud. Însă subiectul nu a fost abordat, a declarat ulterior președintele american.

Trump sugerase în trecut că Nvidia ar putea avea din nou acces pe piața din China cu o versiune modificată a procesorului său de ultimă generație. Este posibil să fac o înțelegere pentru o versiune Blackwell mai inferioară, a spus președintele american în august. Se întâmpla după ce Nvidia și AMD au fost de acord să plătească guvernului american 15% din veniturile obținute în China din vânzarea procesoarelor cu AI adaptate la piața de acolo. SUA nu au adoptat încă reglementările necesare pentru a permite aceste vânzări.

Americanii au devenit tot mai îngrijorați de progresul Chinei în domeniul inteligenței artificiale, după ce DeepSeek, un start-up chinez de AI, a uimit lumea în ianuarie cu chatbotul său sofisticat, amintește FT. Lansarea modelului DeepSeek a declanșat o dezbatere aprinsă în Silicon Valley dacă marile companii americane de AI, precum OpenAI și Anthropic, își pot păstra avantajul tehnologic.

