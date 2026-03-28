Riscurile războiului din Iran, spune Christine Lagarde, sunt subestimate. În contextul a ceea ce Agenția Internațională pentru Energie numește "cel mai mare șoc energetic din istorie", președintele Băncii Centrale Europene spune că așteptările privind o revenire rapidă la normal ar putea fi "excesiv optimiste".

Christine Lagarde: "Şocul războiului din Iran este dincolo de ce ne putem imagina. Consecinţele vor dura ani"

"Ne confruntăm cu un șoc real... probabil dincolo de ceea ce ne putem imagina în acest moment."

Într-o declarație acordată publicației The Economist la sediul BCE, pe 25 martie, Christine Lagarde a oferit o perspectivă sumbră asupra riscurilor la adresa economiei mondiale. Experții tehnici ai băncii consideră că "prea multe au fost deja afectate", a spus ea, și că "nu există nicio modalitate" ca aprovizionarea cu energie pierdută a Golfului să poată fi restabilită în câteva luni.

Perturbarea ar putea dura "ani". Pericolul este în consecințele care vor apărea doar treptat, ceea ce va duce la o "evaluare întârziată" a gravității crizei. Aceasta a avut un ton mai pesimist decât un discurs pe care l-a ținut în aceeași zi, când a spus că este "prea devreme pentru a spune" ce scenariu se va desfășura pentru șocul energetic.

Totuși, în ceea ce privește politica monetară, ea a spus că BCE este "bine poziționată pentru a răspunde". Este mai preocupată de bugetele guvernamentale. "Nu există la fel de mult spațiu fiscal" ca în 2022-2023, când țările au cheltuit 2,5% din PIB sau mai mult pentru a amortiza costurile energiei după invazia Rusiei în Ucraina. Orice sprijin de data aceasta ar trebui să fie "adaptat, țintit și temporar". Factorii de decizie politică ar trebui să fie atenți la cât de "largă ar trebui să fie pătura" și să se concentreze pe gospodăriile cu venituri mici.

În ceea ce privește rolul Americii în sistemul global, Lagarde a fost mult mai critică. Întrebată dacă țările ar putea să se unească într-o criză globală, ea a glumit: "Vă pot asigura de un fapt: comunitatea băncilor centrale se va uni", omițând în mod evident miniștrii de finanțe. Ea a menționat că în timpul crizei financiare din 2007-2009, G20 a coordonat un răspuns global. "Vă puteți imagina că se întâmplă asta acum? G20 este sub conducerea SUA. Nu voi spune mai multe."

