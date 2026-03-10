Compania aeriană care îi obligă pe pasageri să utilizeze căști sau riscă să fie scoși din avion

United Airlines înăsprește regulile la bord și îi avertizează pe pasageri că trebuie să utilizeze căști atunci când ascultă muzică sau se uită la videoclipuri cu sunet. În caz contrar, aceștia ar putea fi refuzați la îmbarcare sau chiar scoşi din avion, potrivit Washingon Post .

Compania aeriană care îi obligă pe pasageri să poarte căști sau riscă să fie scoși din avion - Hepta

Compania avea deja o politică ce încuraja folosirea căștilor, însă săptămâna trecută a actualizat contractul de transport, regulile pe care pasagerii le acceptă atunci când zboară, precizând clar că pasagerii care nu folosesc căști atunci când ascultă conținut audio sau video pot fi îndepărtați din avion sau chiar refuzați la îmbarcare.

Fără căști, fără zbor: noua regulă a companiei aeriene

"Am încurajat mereu clienții să folosească căști atunci când ascultă conținut audio, iar regulile noastre privind Wi-Fi-ul le amintesc deja acest lucru", a spus purtătorul de cuvânt al United Airlines, Josh Freed, într-un e-mail.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a adăugat că operatorul aerian extinde și conectivitatea de mare viteză Starlink. "Ni s-a părut momentul potrivit să clarificăm acest lucru și să îl includem în contractul de transport."

Și alte companii aeriene au reguli similare care încurajează sau cer folosirea căștilor, însă de cele mai multe ori fără amenințarea unor sancțiuni.

Decizia companiei, salutată de pasagerii deranjați de zgomot

Bloggerul de travel Ben Schlappig, fondatorul site-ului One Mile at a Time, a salutat decizia United de a trata mai serios problema zgomotului. Acesta spune că mulți pasageri ignoră regulile de bun-simț.

"Mă scoate din minți", a spus el. "Dintre toate lucrurile din industria aviatică, acesta este probabil cel de care sunt cel mai pasionat. Pur și simplu nu-mi vine să cred cât de puțin respect au unii pentru ceilalți." Schlappig se întreabă totuși cum va aplica United noua regulă, dar spune că simplul fapt că există este un pas bun. "Ideea din spatele acestei reguli este excelentă", a concluzionat Schlappig.

Luca Bădilă Like

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰