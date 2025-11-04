Cele 11 ore de chin şi de aşteptare au avut un final negru pentru românul blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Octavian Stroici, bărbatul de 66 de ani, muncitor de meserie, a murit la spital. Bărbatul a rezistat ca un adevărat erou şi a reuşit să comunice cu cei care încercau să îl scoată mai repede de acolo. A fost, culmea, scos în viaţă, dar inima lui nu a rezistat. Nenorocirea a adunat zeci de oameni şi oficiali la locul incidentului. Soţia bărbatului a fost şi ea de faţă şi nu s-a clinitit de acolo până când bărbatul nu a fost urcat în ambulanţă.

Cine a fost muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat

Salvatorii şi oamenii adunaţi în jurul turnului Torre dei Conti au sperat până în ultima clipă că Octavian Stroici va fi salvat. Bărbatul era încă în viaţă în momentul în care pompierii, ajutaţi de nacela autospecialei îl scoteau pe una dintre ferestrele turnului. Adunaţi în jurul monumentului medieval, zeci de oameni au izbucnit în lacrimi şi au aplaudat.

"A fost o operaţiune extraordinară. Vreau să le mulţumesc pompierilor şi tuturor forţelor care i-au ajutat deoarece şi-au riscat viaţa şi au reuşit să realizeze ceva foarte dificil", a declarat Roberto Gualtieri, primarul Romei. "Multe vieţi au fost puse în pericol pentru a salva această viaţă", a transmis şi Alessandro Giuli, ministrul italian al Culturii.

Românul a fost transportat de urgenţă la spital, în stop cardiac. Medicii au făcut tot ce le-a stat în putinţă să îl ţină în viaţă. În zadar însă. Blocat la etajul 1 al turnului, Octavian a fost conştient pe tot parcursul operaţiunii şi a ţinut legătura cu salvatorii de sub ruine.

Un medic a reuşit să îi trimită o mască de oxigen şi i-a administrat un analgezic pentru a-i uşura suferinţa. Jurnaliştii din peninsulă mai scriu că românul a fost protejat şi de un scut improvizat din scânduri pe care pompierii le aşezaseră deasupra lui înainte de a doua prăbuşire, când au fost nevoiţi să se îndepărteze.

Scos dintre dărâmături după 11 ore

Timp de 11 ore, bărbatul, originar din Suceava, nu a fost lăsat singur un moment. Pe lângă medici, pompieri şi locuitori din zonă, a mai avut un înger păzitor - soţia lui. Femeia a urmărit cu sufletul la gură întreaga intervenţie.

Alături de ea la misiunea contracronometru a fost şi ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, şi consulul general la Roma, Marian Popescu. "Suntem alături de familia sa în acest moment de suferinţă de nedescris. Mulţumim încă o dată echipelor de salvare", a fost mesajul transmis de premierul Italiei, Giorgia Meloni, după tragedie.

Turnul din inima Romei s-a prăbuşit parţial la ora 11:30, după ce un stâlp de rezistenţă a cedat. Cinci muncitori erau în clădirea medievală. Făceau lucrări de restaurare în momentul în care clădirea, veche de 1200 de ani, a început să cadă brusc. Trei oameni care erau pe acoperiş au fost salvaţi la timp cu o autospecială a pompierilor. Doi români au rămas prinşi în interior. O oră şi jumătate mai târziu, chiar în timp ce salvatorii încercau să-i scoată pe românii blocaţi la primul etaj al turnului, are loc o a doua prăbuşire.

În scurt timp, întreaga stradă din apropierea Turnului medieval, aflată la 400 de metri de Colosseum, s-a umplut de praf şi panică. Momentul a fost suprins de un alt român, care lucra în zonă, tot în construcţii.

Momentul, surprins de un român

"A fost totul învăluit în praf, în zgomot. În acelaşi timp, pompierii erau şi cu cele 4 persoane, cu românul nostru, în faza de recuperare. Indiferent cât ai fi de călit, cât ai fi de puternic, nu ai cum să nu fii implicat. Ţipete, urlete, pentru că e un infern", a declarat Vasile Dogaru, martor la tragedie.

Înalt de 29 de metri, Turnul Torre dei Conti, a fost ridicat în secolul al 13-lea de fratele Papei Inoceţiu al III-lea, ca reşedinţă fortificată pentru familia sa. Se află pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul orașului la Colosseum.

Clădirea a găzduit şi birourile primăriei Romei, dar este închisă publicului încă din 2006, dn cauza riscului de prăbuşire. Se afla într-un proces de reabilitare de aproape 7 milioane de euro şi trebuia să fie gata anul următor.

Tragedia, ironizată de ruşi

După orele de chin şi finalul negru, tragedia a fost ironizată de ruşi. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a declarat că în urma ajutorului oferit Ucrainei, economia Italiei se va prăbuşi la fel ca turnul. După aceste declaraţiii, ministerul italian de Externe a anunţat că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei.

