"Nu mai rezist". Ultimele cuvinte ale românului mort după prăbuşirea Torre dei Conti. "Roma plânge astăzi"

Roma deplânge astăzi moartea muncitorului român. Speranța s-a stins puțin după miezul nopții, când inima lui Octav Stroici a încetat să mai bată. Totuși, o urmă de speranță reapăruse după ce, după 11 ore de teamă și incertitudine, bărbatul fusese scos dintre ruinele Torre dei Conti şi transportat la spital, scrie La Repubblica .

În aplauzele martorilor, salvatorii au reuşit să-l scoată pe Octav Stroici dintre dărâmături, sub privirile soţiei Mariana şi a fiicei Alina, sosită din Puglia. Cu mâinile împreunate și privirea fixată pe macaraua pompierilor, femeia se ruga să-și poată îmbrățișa din nou soțul.

Filmul tragediei de la Roma

Octav a rămas blocat sub ruine aproape 11 ore, de la ora 11:20, când s-a produs prima prăbușire a turnului medieval, până după ora 22:00. În jurul orei 13:00, o nouă parte internă a turnului s-a prăbușit, de această dată de față cu serviciile de urgență și forțele de ordine. Prăbușirea a pus în pericol întreaga structură și operațiunile de salvare. Un nor dens de praf a acoperit salvatorii și curioșii strânși în zonă, fără a provoca alte victime.

"L-am atins, apoi a avut loc o nouă prăbușire", au mărturisit pompierii, citați de presa italiană. În tot acest timp, echipele de salvare ale pompierilor italieni au făcut tot ce au putut pentru a-l scoate pe român de sub dărâmături. În jurul orei 16:30, salvatorii au reușit să comunice verbal cu el.

Românul a strigat ore întregi, cu toată puterea, în ciuda prafului și a spaimei că rămâne îngropat sub ruine. Era protejat de un scut improvizat din scânduri și resturi pe care pompierii le-au așezat deasupra lui înainte de a fi nevoiți să se retragă după ce s-a produs a doua prăbușire. Pentru că se afla mai jos decât ceilalți muncitori, Octav a rămas singurul blocat.

"Nu mai rezist"

"Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă", au fost ultimele lui cuvinte, spuse din întuneric. Echipele au reușit să-i aducă o mască de oxigen, dar situația era critică. Peste 60 de pompieri au lucrat neobosiți, săpând cu mâinile goale sau folosind o pompă specială, încercând să-l atingă pe Octav printr-o fereastră îngustă.

În cele din urmă, Octav Stroici a fost scos și transportat pe o targă portocalie. La spital, Mariana și Alina se rugau și sperau. Mariana întreba mereu: "Cum este? Respiră? Se va recupera?" Fiica Alina, cu lacrimi în ochi, spunea că "va fi o noapte lungă, dar l-am văzut în viață. Tata luptă și va lupta". Dar deznodământul a fost crunt: Octav nu a mai putut fi salvat. Roma îl va plânge.

Torre dei Conti, reabilitat prin PNRR. Contract de 7 milioane de euro

Turnul medieval, Torre dei Conti, ridicat de Papa Inocenţiu al III-lea la începutul secolului al XIII-lea, este situat la jumătatea străzii Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia la Colosseum.

Turnul înalt de 29 de metri este închis din 2007 și era reabilitat printr-o finanțare cu fonduri PNRR de aproape 7 milioane de euro. Proiectul include consolidare structurală, restaurare și modernizarea instalațiilor electrice și sanitare. Urma să fie transformat în muzeu şi spaţiu de conferinţe.

Prima etapă a lucrărilor, începută în iunie 2025, era aproape finalizată, iar costurile se ridicau la circa 400.000 de euro. Aceasta presupunea îndepărtarea azbestului și lucrări preliminare. Înainte de începerea lucrărilor, au fost efectuate teste structurale și de rezistență care confirmaseră siguranța clădirii.

Românul lucrează pentru EdilErica, firmă specializată în lucrări la clădiri istorice. Pe șantier activa și compania Picalarga din Campagnano di Roma. Carabinierii au identificat aproximativ zece muncitori prezenți în zonă la momentul primei prăbușiri. Aceștia, împreună cu reprezentanții firmelor, au fost audiați. Anchetatorii verifică dacă normele de siguranță la locul de muncă au fost respectate.

Ce este Torre dei Conti

Torre dei Conti are astăzi doar o treime din înălțimea originală și este un exemplu tipic de casă-fortăreață medievală a familiilor nobiliare din Roma. Construit în 1203 de papa Inocențiu al III-lea, pentru familia sa, Conti di Segni, era placat cu travertin (piatră decorativă) provenit din Forurile Imperiale. Inițial, turnul avea între 50 și 60 de metri, dar a fost redus la dimensiunile actuale în urma cutremurelor din 1348, 1630 și 1644.

Mesajul lui Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.

"Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate", a scris, marţi dimineaţă, pe reţelele de socializare, preşedintele Nicuşor Dan.

Şi premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanţe. "Am sperat cu toții, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbușită ieri la Roma. Echipele de salvare, în condiții extrem de periculoase, au reușit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu. Condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut, mulțumiri echipelor italiene de salvare pentru curajul cu care au intervenit".

