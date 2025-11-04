"Mai avea un an până la pensie". Soţia românului mort la Roma a leşinat când a aflat vestea tragică

Octav Stroici avea 66 de ani şi era originar din Suceava, însă trăia în Italia de peste 30 de ani. Colegii îl descriu ca pe un om "minunat". Românul a murit, luni, la spital după ce a fost salvat după mai bine de 11 ore dintre dărâmăturile Torre dei Conti.

"Suntem bătrâni, dar suntem puternici. Am crescut într-un anumit fel, în stilul vechi", a declarat soţia sa Mariana, la spital, unde toţi sperau la o minune. "Își va reveni? Respiră?", a întrebat necontenit femeia, în timp ce psihologii încearcau să o liniștească, scrie La Repubblica.

Octav a rămas blocat sub ruine aproape 11 ore, de la ora 11:20, când s-a produs prima prăbușire a turnului medieval, până după ora 22:00. În jurul orei 13:00, o nouă parte internă a turnului s-a prăbușit, de această dată de față cu serviciile de urgență și forțele de ordine. Prăbușirea a pus în pericol întreaga structură și operațiunile de salvare. Un nor dens de praf a acoperit salvatorii și curioșii strânși în zonă, fără a provoca alte victime.

"L-am atins, apoi a avut loc o nouă prăbușire", au mărturisit pompierii, citați de presa italiană. În tot acest timp, echipele de salvare ale pompierilor italieni au făcut tot ce au putut pentru a-l scoate pe român de sub dărâmături. În jurul orei 16:30, salvatorii au reușit să comunice verbal cu el.

Românul a strigat ore întregi dintre ruine

Românul a strigat ore întregi, cu toată puterea, în ciuda prafului și a spaimei că rămâne îngropat sub ruine. Era protejat de un scut improvizat din scânduri și resturi pe care pompierii le-au așezat deasupra lui înainte de a fi nevoiți să se retragă după ce s-a produs a doua prăbușire.

Pentru că se afla mai jos decât ceilalți muncitori, Octav a rămas singurul blocat. "Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă", au fost ultimele lui cuvinte, spuse din întuneric. În cele din urmă, Octav Stroici a fost scos și transportat la spital. Dar deznodământul a fost crunt: inima românului a încetat să mai bată.

"Nu consuma alcool, nu a băut niciodată. Pentru el există doar munca. Mai avea doar un an până la pensie, putea să intre în șomaj, dar noi nu suntem genul de oameni care fac astfel de lucruri. Acum trebuie să mă asculte. Important este să-și revină. Dragostea mea luptă, știu asta”, spunea soţia sa. Octav avea să moară la câteva minute după miezul nopții, după o viață de trudă.

"Era o persoană extraordinară, liniștită, foarte bună, un om muncitor. Nu merita un asemenea destin, mai ales că se apropia de pensie", spune cu vocea frântă unul dintre colegii lui Octav, în fața a ceea ce a mai rămas din Turnul Conti, înainte de a depune un buchet de flori ca omagiu. "Am stat cu toții aici până la final, ca o familie".

Soţia a leşinat când a aflat că bărbatul a murit

Fiica sa, Alina, se mutase la Ruffano, în provincia Lecce, unde lucrează ca agent de turism. Luni dimineață, aflând vestea accidentului, a plecat imediat spre Roma. A ajuns la Largo Corrado Ricci când încă mai era speranță. Îmbrățișată de mama sa, a asistat la ultimele faze ale salvării.

Când Mariana a înțeles că nu se mai poate face nimic pentru soţul ei, a leşinat. Medicii au avut grijă de ea și de fiica ei, care au fost apoi conduse în salonul unde a fost depus trupul neînsufleţit al bărbatului, soț și tată care și-a dedicat întreaga viață familiei.

