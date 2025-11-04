Românul prins sub dărâmături la Roma, salvat după 10 ore. Striga îngropat sub ruine, la doi metri de pompieri

Octav Stroici, muncitorul român de 66 de ani, originar din Suceava, a fost salvat după ce a stat mai bine de 10 ore prins sub dărâmături la Roma, după ce părți din Torre dei Conti, un turn din apropiere de Colosseum, s-au prăbușit luni, în timp ce se desfășurau lucrări de consolidare. Pompierii au salvat inițial patru muncitori, dar o nouă prăbușire a complicat salvarea lui Octav, rămas blocat la primul etaj. Soția lui a asistat la operațiunea de salvare, alături de ambasadoarea României la Roma. Turnul se afla în renovare, în baza unui contract de 7 milioane de euro.

Părţi din Torre dei Conti, un turn din apropiere de Colosseum, s-au prăbuşit luni în timp ce se desfăşurau lucrări de renovare - Profimedia

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, este angajat ca muncitor la firma EdilErica, specializată în șantiere și lucrări la clădiri istorice, și trăiește la periferia Romei, potrivit Corriere. A rămas prins între dărâmături la primul etaj de la Torre dei Conti, dar era conștient și comunica cu salvatorii.

Un al doilea muncitor român a fost spitalizat cu răni serioase la cap, dar care nu îi pun viaţa în pericol, în timp ce alţi doi muncitori au suferit răni minore şi au refuzat internarea.

Pompieri: "L-am atins, apoi a avut loc o nouă prăbușire"

Octav a rămas blocat sub ruine timp de mai bine de 10 ore, de la ora 11:20, când s-a produs prima prăbușire a turnului medieval, până după ora 22:00. În jurul orei 13:00, o nouă parte internă a turnului s-a prăbușit, de această dată de față cu serviciile de urgență și forțele de ordine. Prăbușirea a pus în pericol întreaga structură și operațiunile de salvare. Un nor dens de praf a acoperit salvatorii și curioșii strânși în zonă, fără a provoca alte victime.

"L-am atins, apoi a avut loc o nouă prăbușire", au declarat pompierii. În tot acest timp, echipele de salvare ale pompierilor italieni au făcut tot ce au putut pentru a-l scoate pe român de sub dărâmături. În jurul orei 16:30, salvatorii au reușit să comunice verbal cu el.

Românul a strigat ore întregi, cu toată puterea, în ciuda prafului și a spaimei că rămâne îngropat sub ruine. Era totuși protejat de un scut improvizat din scânduri și resturi pe care pompierii le-au așezat deasupra lui înainte de a fi nevoiți să se retragă după ce s-a produs a doua prăbușire. Pentru că se afla mai jos decât ceilalți muncitori, Octav a rămas singurul blocat.

Salvatorii au folosit un aspirator uriaș de moloz

Salvatorii au folosit drone și echipamente de înaltă tehnologie pentru a verifica dacă românul mai era în viață. Prefectul Lamberto Giannini a confirmat luni după-amiază că acesta era în viață. Pompierii au folosit un aspirator uriaș de moloz pentru a ajunge la el. Clădirea era instabilă și risca să se prăbușească din nou în orice moment. În cele din urmă, au săpat cu mâinile goale, în timp ce un medic i-a administrat lui Octav o injecție intramusculară cu calmante pentru a-i ameliora durerile și i-a pus o mască de oxigen pe față.

Românul striga îngropat la doi metri de pompieri

Atunci, bărbatul era prins sub bucățile de zid prăbușite, având doar capul și un umăr libere, la doi metri de pompierii care încercau să ajungă la el. Afară, în fața turnului, printre zeci de vehicule de intervenție, se aflau soția sa, Mariana, și fiica lor, venită din Lecce, alături de serviciile sociale ale primăriei, ambasadoarea României, Gabriela Dancău, precum și carabinieri. La fața locului au ajuns primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul culturii, Alessandro Giuli, și prefectul Lamberto Giannini.

Procuratura din Roma a deschis o anchetă penală pentru vătămare corporală din culpă, iar ulterior a adăugat și acuzația de provocare de dezastru din culpă, potrivit Corriere. A urmat o inspecție efectuată de procurorul Mario Dovinola împreună cu poliția specializată în accidente de muncă, fiind dispusă o expertiză pentru a stabili cauza prăbușirii. Potrivit experților citați de presa italiană, prăbușirea a afectat un zid central al laturii sudice. A doua prăbușire a implicat o porțiune a scării interioare și a plafonului superior.

Torre dei Conti, reabilitat prin PNRR. Contract de 7 milioane de euro

Turnul medieval, Torre dei Conti, ridicat de Papa Inocenţiu al III-lea la începutul secolului al XIII-lea, este situat la jumătatea străzii Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia la Colosseum.

Turnul înalt de 29 de metri este închis din 2007 și era reabilitat printr-o finanțare cu fonduri PNRR de aproape 7 milioane de euro. Proiectul include consolidare structurală, restaurare și modernizarea instalațiilor electrice și sanitare. Urma să fie transformat în muzeu şi spaţiu de conferinţe.

Prima etapă a lucrărilor, începută în iunie 2025, era aproape finalizată, iar costurile se ridicau la circa 400.000 de euro. Aceasta presupunea îndepărtarea azbestului și lucrări preliminare. Înainte de începerea lucrărilor, au fost efectuate teste structurale și de rezistență care confirmaseră siguranța clădirii.

Românul rămas blocat lucrează pentru EdilErica, firmă specializată în lucrări la clădiri istorice. Pe șantier activa și compania Picalarga din Campagnano di Roma. Carabinierii au identificat aproximativ zece muncitori prezenți în zonă la momentul primei prăbușiri. Aceștia, împreună cu reprezentanții firmelor, au fost audiați. Anchetatorii verifică dacă normele de siguranță la locul de muncă au fost respectate.

Ce este Torre dei Conti

Torre dei Conti are astăzi doar o treime din înălțimea originală și este un exemplu tipic de casă-fortăreață medievală a familiilor nobiliare din Roma. Construit în 1203 de papa Inocențiu al III-lea, pentru familia sa, Conti di Segni, era placat cu travertin (piatră decorativă) provenit din Forurile Imperiale. Inițial, turnul avea între 50 și 60 de metri, dar a fost redus la dimensiunile actuale în urma cutremurelor din 1348, 1630 și 1644.

