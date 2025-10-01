Un oraș întreg a fost paralizat, iar celebrul Oktoberfest a fost închis temporar după un atac șocant în München. Un bărbat de 57 de ani și-a ucis tatăl, și-a rănit mama și fiica, apoi a incendiat casa părintească. Potrivit anchetatorilor, o scrisoare găsită la fața locului sugerează că gestul ar fi fost provocat de un conflict familial privind moștenirea.

Cine e bărbatul care voia să arunce în aer Oktoberfest. Şi-a ucis tatăl, i-a incendiat casa, apoi s-a sinucis

Tragedia a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în cartierul Lerchenau, din nordul orașului München. În jurul orei 4:40, mai multe explozii au zguduit zona, iar martorii au semnalat și focuri de armă, potrivit publicaţiei Bild. Pompierii au fost chemați de urgență după ce un imobil a fost cuprins de flăcări, iar în străzile din jur mai multe mașini au fost incendiate.

Potrivit poliției, un bărbat de 57 de ani și-a împușcat mortal tatăl, și-a rănit mama de 81 de ani și fiica de 21 de ani, înainte de a incendia casa părintească. Cele două victime rănite au fost transportate la spital.

Scrisoare de adio și ipoteza unui conflict pentru moștenire

Autoritățile au găsit o scrisoare lăsată de atacator, care indică faptul că un conflict legat de moștenirea familiei ar fi stat la baza tragediei. După atac, bărbatul ar fi plecat de la locul faptei și s-ar fi sinucis în apropiere de Lerchenauer See, la câteva minute distanță cu mașina.

Poliția a descoperit un rucsac cu o încărcătură explozivă asupra sa, care a trebuit ulterior dezamorsată de echipele speciale.

Conform presei germane, inclusiv publicației Die Welt, în locuința incendiată au fost găsite dispozitive explozive improvizate. Specialiștii în dezamorsare au lucrat ore întregi pentru a neutraliza pericolul.

La scurt timp, autoritățile au intervenit și într-o a doua locație, în districtul Starnberg, la locuința atacatorului. Echipele speciale SEK Bayern au pătruns în imobil la ora 11:52, după ce zona a fost complet evacuată și verificată pentru eventuale capcane explozive.

Amenințare indirectă la adresa Oktoberfestului

Anchetatorii au descoperit în casa suspectului o scrisoare de revendicare care conținea o "amenințare nespecifică cu explozibili" referitoare la Oktoberfest, celebrul festival de bere din München.

Din motive de siguranță, autoritățile au decis suspendarea temporară a deschiderii festivalului, programată pentru miercuri dimineață. Terenul de desfășurare a evenimentului a fost închis pentru verificări până la ora 17:00.

Nu este clar când va fi redeschis festivalul tradiţional după ameninţarea cu bombă, în condiţiile în care căutările sunt în curs de desfăşurare.

Vizitatorii festivalului, care se deschide la ora locală 10:00 în zilele lucrătoare, stăteau la coadă la intrări când au fost făcute primele anunţuri ale poliţiei, scrie Agerpres.

"Poliţia va face tot posibilul pentru a se asigura că Wiesn este percheziţionat complet până la ora 17:00, pentru a se garanta securitatea", a scris pe Instagram primarul oraşului München, Dieter Reiter. "Dacă nu va fi aşa, voi anunţa acest lucru, iar Wiesn nu se va deschide astăzi", a adăugat oficialul. "Îmi pare rău, nu există altă soluţie. Siguranţa este pe primul loc", a precizat edilul.

Incidentul a zguduit capitala Bavariei, iar autoritățile germane tratează cazul ca pe un act izolat, dar cu risc major, având în vedere prezența dispozitivelor explozive și amenințările la adresa unui eveniment public de amploare.

