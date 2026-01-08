Cine era femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis. Poetă laureată, mamă a trei copii şi cetăţean american

Renee Nicole Good, mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani, poet premiat și cetățean american, este femeia împușcată mortal de un agent federal al serviciului de imigrări, în timpul unei intervenții ICE (Immigration and Customs Enforcement) în Minneapolis. Moartea sa a declanșat proteste în mai multe orașe din SUA și a provocat reacții dure între autoritățile locale și administrația federală.

Femeia împușcată mortal de un agent ICE în sudul orașului Minneapolis a fost identificată drept Renee Nicole Good. Avea 37 de ani, era cetățean american și se mutase în oraș cu aproximativ un an înainte de incident, relatează BBC.

Potrivit autorităților locale, ea se afla în zonă în momentul unei razii ICE, desfășurate într-un cartier rezidențial.

Poetă premiată și voluntară implicată în comunitate, spun liderii orașului

Renee Nicole Good era poetă și scriitoare, cânta la chitară în timpul liber și era cunoscută în comunitate ca o persoană calmă și implicată civic. Liderii orașului Minneapolis au declarat că femeia se afla la fața locului în calitate de observator legal, adică un voluntar care urmărește intervențiile forțelor de ordine pentru a preveni abuzurile și a documenta eventuale încălcări ale legii.

Administrația Trump a respins această versiune și a catalogat-o drept "terorist intern".

Poliţia susţine că femeia de 37 de ani era în vehiculul personal şi că bloca drumul pe o stradă din oraşul Minneapolis, moment în care un ofiţer al ICE s-a apropiat de maşină pe jos. Autovehiculul a început atunci să se mişte, după care s-au auzit două împuşcături. Femeia ar fi suferit o rană mortală la cap şi i s-a pronunţat decesul la spital.

Proteste și donații masive după moartea sa

Moartea lui Renee Nicole Good a declanșat proteste în mai multe orașe din Statele Unite. Manifestanții au cerut anchetarea tragediei, purtând pancarte cu mesajul "Dreptate pentru Renee".

Un cont de strângeri de fonduri pentru familia sa, stabilit inițial la 50.000 de dolari, a depășit 500.000 de dolari în doar 15 ore.

Ce spun părinții femeii ucise

Mama victimei, Donna Ganger, a declarat pentru Minnesota Star Tribune că fiica sa a fost "probabil îngrozită" în momentul confruntării cu agenții.

"Era una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut. Extrem de compătimitoare. A avut grijă de oameni toată viața ei. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. A fost un om extraordinar", a spus aceasta.

Tatăl său, Tim Ganger, a declarat pentru Washington Post că fiica sa "a avut o viață bună, dar și una grea".

Viață de familie și parcurs personal

Renee Nicole Good era originară din Colorado Springs și se mutase în Minneapolis anul trecut, venind din Kansas City. Pe un cont de Instagram care pare să-i fi aparținut, acum setat pe privat, se descria drept "poetă și scriitoare și soție și mamă", care "descoperă Minneapolis".

A fost căsătorită de două ori. Cel de-al doilea soț, Tim Macklin, a murit în 2023. Cei doi aveau împreună un fiu, în vârstă de șase ani. Alți doi copii provin din prima căsătorie.

Primul ei soț a declarat presei americane, sub protecția anonimatului, că Renee nu era activistă, ci o creștină devotată, care participase în tinerețe la misiuni religioase în Irlanda de Nord.

Studii și recunoaștere literară

Good a studiat scriere creativă la Old Dominion University din Norfolk, Virginia. În 2020, a câștigat un premiu universitar acordat de Academy of American Poets pentru poemul "On Learning to Dissect Fetal Pigs".

În același an, a absolvit Facultatea de Arte și Litere a universității, cu o diplomă în limba engleză.

Președintele universității, Brian Hemphill, a declarat că moartea ei este "un nou exemplu al faptului că frica și violența au devenit, din păcate, ceva obișnuit".

Mai mulți lideri locali au afirmat că Renee Nicole Good se afla la fața locului doar ca observator legal. Mama sa a spus că fiica ei "nu făcea parte din nimic" care să implice confruntarea cu agenții ICE.

În schimb, oficialii de la Casa Albă susțin că femeia ar fi intervenit activ.

Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat că Good ar fi "urmărit și obstrucționat" activitatea agenților, "blocându-i cu mașina" și "strigând la ei".

Aceasta a susținut că femeia "a transformat vehiculul într-o armă" și ar fi încercat să lovească un agent, care "s-a temut pentru viața sa" și a tras focuri de armă.

Versiunea a fost susținută public și de Donald Trump.

Primarul din Minneapolis contestă versiunea federală

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că agentul ICE a acționat imprudent.

"După ce am văzut imaginile, vreau să spun foarte clar: este o aberație. A fost un agent care a folosit puterea în mod nechibzuit, iar rezultatul a fost moartea unei persoane", a spus edilul.

Renee Nicole Good locuia la doar câteva străzi de locul în care a fost ucisă. Zona se află la aproximativ un kilometru de locul unde George Floyd a murit în 2020, un caz care a declanșat proteste masive împotriva brutalității poliției în întreaga lume.

