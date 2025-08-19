Luni, președintele Donald Trump nu i-a întâmpinat la Casa Albă pe liderii unora dintre cele mai apropiate țări aliate ale Statelor Unite, deși aceștia urmau să discute despre situația din Ucraina. În schimb, Monica Crowley, șefa protocolului Casei Albe, a fost oficialul administrației însărcinat să îi primească.

Cine este Monica Crowley, femeia care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă - Profimedia Images

Monica Crowley a fost oficialul administraţiei însărcinat să îi întâmpine cu strângeri de mână şi, în unele cazuri, cu un sărut pe obraz, relatează Reuters. Tot ea a fost cea care l-a condus pe Vladimir Putin la aeroport, când a plecat din Alaska, vineri.

Monica Crowley a fost membră a primei administraţii Trump şi a ocupat funcţia de secretar adjunct al Trezoreriei pentru afaceri publice între 2019 şi 2021.

Anterior, începând din 1998, ea a fost prezentatoare, analist politic şi de politică externă pentru Fox News Channel şi Fox Business Network.

În 2017, Crowley a fost numită director senior pentru comunicaţii strategice al Consiliului Naţional de Securitate. Cu toate acestea, ea a refuzat această funcţie după ce investigaţii CNN şi Politico au dezvăluit că ea a plagiat în teza sa de doctorat susţinută la Universitatea Columbia în 2000.

