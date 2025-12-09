Ciocniri violente la granița dintre Thailanda și Cambodgia, la două luni după acordul de încetare a focului

Ciocnirile dintre Thailanda și Cambodgia s-au reluat marți la graniță, în ciuda apelurilor internaționale la calm, soldându-se cu moartea a șapte civili cambodgieni și trei soldați thailandezi. Conflictele au izbucnit la mai puțin de două luni după semnarea unui acord de încetare a focului, iar zeci de mii de oameni au fost evacuați de pe ambele părți ale frontierei. Tensiunile au reapărut pe fondul unei dispute istorice privind demarcarea anumitor secțiuni ale graniței, care datează din perioada colonială franceză.

În pofida apelurilor internaţionale pentru reducerea tensiunilor, ciocnirile au continuat marţi la graniţa dintre Thailanda şi Cambodgia, unde şapte civili cambodgieni şi trei soldaţi thailandezi au murit, transmite Agerpres, care citează AFP.

Cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est se acuză reciproc că au declanşat reluarea luptelor duminică noaptea, la mai puţin de două luni după semnarea unui acord de încetare a focului, alături de preşedintele american Donald Trump.

Cambodgia a susţinut că nu a ripostat la atacurile Thailandei, care a lansat luni atacuri aeriene asupra zonelor de frontieră.

Fostul premier Hun Sen a anunţat însă marţi că armata cambodgiană a lansat un contraatac "după ce a dat dovadă de răbdare timp de mai mult de 24 de ore pentru a respecta încetarea focului şi pentru a acorda timp populaţiei să se adăpostească".

"Forţele noastre trebuie să lupte oriunde a atacat inamicul", a scris influentul fost lider pe Facebook, îndemnându-şi trupele să "distrugă forţele inamice".

Aproximativ 30 de soldaţi au fost răniţi de la reluarea ostilităţilor

Armata thailandeză a anunţat marţi moartea altor doi soldaţi, unul ucis în explozia unei grenade în apropierea templului disputat Preah Vihear, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Ministerul cambodgian al Apărării a anunţat marţi uciderea altor trei civili şi rănirea altor douăzeci, dintre care unii grav, începând de duminică, crescând numărul total al civililor cambodgieni ucişi la şapte, potrivit Phnom Penh, în timp ce zeci de mii de oameni au fost evacuaţi de ambele părţi ale frontierei.

Reluarea luptelor îngrijorează comunitatea internaţională. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi Uniunea Europeană au cerut luni ambelor ţări să reducă tensiunile şi "să dea dovadă de maximă reţinere".

Cele două ţări vecine au semnat pe 26 octombrie un acord de încetare a focului, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, acord care a fost suspendat câteva săptămâni mai târziu de Thailanda, după explozia unei mine terestre care a rănit mai mulţi soldaţi ai săi.

Ambele părţi se angajaseră să îşi retragă armele grele, să cureţe minele din zonele de frontieră şi să continue dialogul, dar problemele de fond au rămas nerezolvate.

Conflictul îşi are rădăcinile dintr-o dispută veche privind demarcarea anumitor secţiuni ale frontierei lor de 800 de kilometri, care datează din perioada colonială franceză.

